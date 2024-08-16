ترامب: مساحة إسرائيل صغيرة على الخريطة وأفكر كيف يمكن توسيعها (فيديو)

أدلى الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري الحالي دونالد ترامب بتصريح مثير للجدل بشأن مساحة إسرائيل في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أنها تبدو كأنها بقعة صغيرة جدًا مقارنة بالدول المحيطة فيها.

وأضاف ترامب: “عندما أنظر إلى خريطة الشرق الأوسط، أجد إسرائيل بقعة صغيرة جدًا. في الحقيقة، قلت هل من طريقة للحصول على المزيد من المساحات؟ إنها صغيرة جدًا”.

وجاءت هذه التصريحات خلال ظهور ترامب في فعالية، الخميس، في نيويورك مخصصة للناخبين اليهود، حيث قدمته مريم أديلسون، المتبرعة الكبيرة للحزب الجمهوري، لجمهور ضم أحد الناجين من “الهولوكوست”.

يذكر أن مريم أديلسون تعهدت بدفع 100 مليون دولار لحملة ترامب الانتخابية 2024.

وفي خطابه، انتقد ترامب نائبة الرئيس ومنافسته الديمقراطية كمالا هاريس، وتعهد بدعمه الكامل لإسرائيل.

وأعرب ترامب عن دهشته من قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها رغم حجمها الصغير، قائلًا: “تعلمون، هي لا تبدو كذلك. إنه لأمر مدهش كيف يمكنها الدفاع عن نفسها؟”.

كما تطرق ترامب في حديثه إلى الجيش الإيراني وحجمه الكبير، مشيرًا إلى أنهم يمتلكون مئات الآلاف من الجنود، وعلّق قائلًا: “عندما تنظرون إلى إيران، وتشاهدون جيشها اليوم، إنها كبيرة وضخمة جدًا”.