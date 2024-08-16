تركيا.. حريق هائل بمصنع للسجاد في غازي عنتاب (شاهد)

اندلع حريق ضخم في مصنع للسجاد بالمنطقة الصناعية الثانية في ولاية غازي عنتاب، جنوبي تركيا، لسبب غير معروف، وتدخّل نحو 200 رجل إطفاء و72 مركبة للمشاركة في جهود الإطفاء.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وكالة الأناضول، سيارات الإطفاء وهي تحاول إخماد الحريق في حين تصاعدت ألسنة اللهب وسحب الدخان إلى عنان السماء.

وصرح والي غازي عنتاب، كمال تشيبر، بأن أسباب الحريق -الذي اندلع في مصنع السجاد بمنطقة غازي عنتاب الثانية الصناعية- غير معروفة، وأكد أن فرق الإطفاء وصلت إلى مكان الحريق بعد 6 دقائق فقط من اندلاعه، مشيرًا إلى أن كل أجهزة الدولة تعمل بجدية من أجل السيطرة على الحريق.

وأشار الوالي إلى أن شدة الرياح في المنطقة تعوق جهود رجال الإطفاء، إلا أنهم يبذلون أقصى ما بوسعهم للسيطرة على الموقف.