مصر.. أم تعفو عن قاتل ابنها وتعانقه داخل قاعة المحكمة وسط دهشة الحاضرين (فيديو)

في موقف إنساني غير متوقع، تنازلت أم مصرية عن الحق المدني اتجاه قاتل ابنها، وطالبت بالعفو عنه، وسط دهشة الجميع داخل قاعة محكمة جنايات المنصورة، شمالي البلاد.

وكان محمد (الجاني) قد قتل ابن خالته حاتم، الذي يعمل “سايس سيارات” في يناير/كانون الثاني الماضي، ذبحًا بالسكين، إثر خلاف نشب بينهما على مكان انتظار السيارات وتنظيفها.

وفي قاعة المحاكمة التي انعقدت في يوليو/تموز الماضي، وقبل أن ينطق القاضي بحكمه، تدّخلت الأم نادية البرديسي واحتضنت قاتل ابنها داخل قفص الاتهام، وبكت وهي تطالب بالعفو عنه، قائلة “قتل ابني غصب عنه، والمتهم ابني هو كمان، أنا اللي ربيته ومسامحة في حقي”.

“ميبقوش الاثنين راحوا مني”

وأضافت “مات لي ابن والثاني أصبح محبوسا. ميبقوش الاثنين راحوا مني”، وهو ما دفع القاضي لاحقًا، إلى تخفيف الحكم إلى السجن 15 عامًا، بدلًا من الإعدام.

واختلفت الآراء عبر المنصات حول موقف الأم، ففي الوقت الذي ألقى فيه بعض المعلقين باللوم عليها مؤكدين أنها ضيّعت حق ولدها، أثنى آخرون عليها مشيدين بعفوها عن الجاني رغم تجرّعها مرارة فقد ابنها.