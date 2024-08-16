منظمات دولية تطالب بهدنة في غزة لمدة أسبوعين لهذا السبب

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الجمعة، إنه من المتوقع أن تتم جولتان للتطعيم من فيروس شلل الأطفال في قطاع غزة خلال نهاية شهر أغسطس/آب الجاري وبداية شهر سبتمبر/أيلول، لمنع انتشار متحور من هذا الفيروس.

وأكد غيبريسوس على موقع “إكس” أن وقف القتال لأسباب إنسانية “ضروري لكي يصل اللقاح المنقذ للحياة إلى الأطفال الذين هم بحاجة إليه” في قطاع غزة.

وطالب الأطراف كلها بوقف القتال لأسباب إنسانية لمدة 7 أيام خلال كل جولة من جولتي التطعيم ضد الفيروس.

وختم غيبريسوس منشوره بقوله إنه في نهاية المطاف، فإن “السلام هو أفضل لقاح لكل الأطفال في غزة”.

مدير “الأونروا” يطالب بهدنة

وانضم فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى المطالبات بهدنة إنسانية في قطاع غزة.

وقال لازاريني في منشور على موقع “إكس” اليوم الجمعة “ننضم إلى الدعوات لهدنة إنسانية لسبعة أيام في قطاع غزة للسماح بالقيام بجولتين في حملة التطعيم بلقاح مضاد لشلل الأطفال، وستقوم فرقنا الطبية بمساعدة شركائنا بتقديم اللقاح للأطفال دون سن العاشرة في المراكز الطبية من خلال فرقنا الطبية المتنقلة”.

وأضاف لازاريني “سنقوم بكل ما بوسعنا لمنع انتشار فيروس شلل الأطفال وغيره من الأمراض المعدية”.

انتشار الفيروس في مياه الصرف الصحي

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن الأمم المتحدة طلبت هدنتين، في غزة مدة كل منهما 7 أيام، لتطعيم أكثر من 640 ألف طفل ضد شلل الأطفال الذي اكتُشف في مياه الصرف الصحي في القطاع.

وأفادت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في بيان أنهما وضعتا خططا مفصّلة للوصول إلى الأطفال في أنحاء القطاع الفلسطيني المحاصر في وقت لاحق هذا الشهر، لكن ذلك سيتطلب وقفًا للقتال بين إسرائيل و”حماس“، بحسب المنظمتين.

وأكدتا أنهما تخططان لحملة تطعيم على مرحلتين في أنحاء قطاع غزة ابتداء من أواخر أغسطس/آب، ضد شلل الأطفال-النوع 2.

والشهر الماضي، أُعلن عن اكتشاف فيروس شلل الأطفال-النوع 2 في عيّنات من مياه الصرف الصحي تم جمعها من مواقع المراقبة البيئية في قطاع غزة.

ومن المتوقع أن تمر أكثر من 1.6 مليون جرعة من اللقاح عبر مطار بن غوريون “بحلول نهاية أغسطس/آب”، وفق بيان المنظمة.

ويعد شلل الأطفال، الذي ينتشر عادة عبر الصرف الصحي والمياه الملوثة، مرضًا شديد العدوى، وقد يتسبب بتشوّهات وشلل، ويؤدي إلى الوفاة، ويصيب خصوصًا الأطفال تحت سن الخامسة.