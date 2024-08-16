ناجون يروون شهادات عن إعدامات ميدانية نفذها الاحتلال ضد أقربائهم (فيديو)

روى شهود عيان للجزيرة مباشر تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي إعدامات ميدانية بحق أقاربهم في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

غانم أبو غانم، يروي كيف نجا من الموت بأعجوبة، ويقول: “اضطررت للخروج لجلب الماء للأطفال، ولكن عندما خرجت، شعرت بطلقة تصيب رئتي ورقبتي، ولكن لحسن الحظ، تمكن أحد أصدقائي من سحبي إلى مكان آمن، تم نقلي لاحقاً إلى المستشفى لتلقي العلاج”.

وقال غانم، إنه يعاني من “اضطراب ما بعد الصدمة” منذ إصابته برصاص الاحتلال، حيث لا زالت تراوده كوابيس عن تلك الواقعة التي تسببت بتدهور حالته الصحية والنفسية وحتى طريقة تعامله مع عائلته.

وروت شقيقته، رهام أبو غانم، تفاصيل اللحظات المرعبة التي عاشتها مع عائلتها: “بينما كنا محاصرين في منزلنا، بدأت قوات الاحتلال بإطلاق النار والقذائف بشكل مكثف، سمعنا أصوات الآليات تقترب، وفجأة انفجر باب المدخل، هربنا إلى الطابق الأول، حيث انفجرت واجهة المنزل بعد دخول الدبابات، الشارع كان مليئًا بالجثث المتفحمة نتيجة القصف، ولم نستطع فعل شيء سوى الهروب مع أطفالنا”.

ولم تكن هذه الحادثة الوحيدة، فقد انتشرت قصص مماثلة لأسر أخرى عانت من الإعدامات الميدانية، من ضمنها عائلة النجار، التي تعرضت لمأساة مماثلة، حيث ارتكب الاحتلال جريمة مروعة بحق أحد أفرادها، ويدعى إياد النجار، الذي كان من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت رهام النجار، عن إعدام إياد، إن الوضع كان فوضويًا عندما بدأت قوات الاحتلال بالهجوم على منطقتهم، وحاولوا إخراج الأطفال، وإياد الذي كان معاقًا حركيًا، لكنهم لم يتمكنوا من نقله بسبب حالته الخاصة: “خرجنا بأعجوبة، ولكننا اضطررنا لترك إياد في المنزل مع الطعام والشراب، معتقدين أننا سنعود له قريبًا، بعد 9 أيام، اكتشفنا أنه قد تم إعدامه بدم بارد”.

ووفقًا لعائلة النجار، دخلت قوات الاحتلال إلى المكان وبدأت بإطلاق النار على الجدران المحيطة بإياد لبث حالة الرعب فيه، ثم قاموا بتفجير عبوة يدوية لإخافته قبل أن يطلقوا عليه عدة رصاصات في قلبه وقاموا برمي جثته في الخارج.

أعلنت وزارة الصحة في غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع إلى 40 ألفًا و5 شهداء، و92 ألفًا و401 مصاب، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.