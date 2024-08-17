إعلام إسرائيلي: أمريكا ترفض شروط إسرائيل بشأن محور نتساريم لوقف إطلاق النار في غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، بأن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل رفضها إقامة آلية بمحور نتساريم وسط قطاع غزة لتفتيش العائدين إلى الشمال، ضمن شروط صفقة متوقعة لوقف الحرب وتبادل الأسرى.

جاء ذلك في تقرير للقناة 12 الإسرائيلية التي استعرضت تفاصيل المحادثات الجارية في العاصمة القطرية.

عقبات وتقدم في المحادثات

ووفق التقرير، لا تزال هناك عقبات كبيرة تعترض الوصول إلى اتفاق، حيث تصر إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا الحدودي مع مصر ومحور نتساريم الذي يفصل شمال غزة عن جنوبها.

وأكد التقرير أن واشنطن أرسلت رسالة واضحة إلى إسرائيل مفادها عدم قبول هذا الشرط.

ورغم هذه العقبات، فقد تم إحراز تقدم في بعض بنود الصفقة المقترحة، بما في ذلك عدد الأسرى الإسرائيليين الذين سيُطلَق سراحهم وعدد الأسرى الفلسطينيين الذين ستحظى إسرائيل بحق النقض على إطلاق سراحهم.

الوساطة والمفاوضات المستمرة

وعاد وفد التفاوض الإسرائيلي برئاسة رئيس الموساد ديفيد برنياع مساء الجمعة إلى تل أبيب، في حين بقي وفد عمل بمستوى أقل في الدوحة لاستكمال المحادثات.

ومن المقرر أن يتوجه وفد إسرائيلي الأحد إلى القاهرة لإجراء مزيد من المباحثات، بينما سيصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل بداية الأسبوع المقبل.

وتأمل واشنطن عقد قمة نهاية الأسبوع المقبل لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة، كما تأمل أن يسهم التوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل في منع إيران و”حزب الله” من الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران، والقيادي في حزب الله فؤاد شكر في بيروت.