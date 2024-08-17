انقطاع تام للكهرباء يشل لبنان.. ما سبب الأزمة؟

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، اليوم السبت، خروج آخر مجموعة إنتاجية لمحطة الزهراني لتوليد الكهرباء من الخدمة بالكامل، بعد نفاد المخزون من المحروقات، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن البلاد.

وأوضحت المؤسسة في بيان رسمي أن هذا التطور “أدى إلى توقف التغذية بالتيار الكهربائي كليًّا في جميع المناطق اللبنانية، بما فيها المرافق الأساسية مثل المطار والمرفأ ومحطات ضخ المياه ومعالجة الصرف الصحي والسجون”.

وأكدت مؤسسة كهرباء لبنان أنها ستعمل على إعادة تشغيل المجموعات الإنتاجية التي توقفت قسرًا بمجرد توفر مخزون جديد من المحروقات، سواء عبر اتفاقية المبادلة العراقية أو مصادر أخرى.

ودعت المؤسسة المواطنين إلى متابعة بياناتها اللاحقة للحصول على مستجدات بخصوص تغذية التيار الكهربائي.

وقال مدير مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، فادي الحسن، في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن “المطار يؤمّن الطاقة الكهربائية حاليًّا من المولدات”، معربًا عن أمله “ألّا تطول الأزمة”.