مفاوضات الدوحة تسيطر على الإعلام الإسرائيلي.. هذا أبرز ما جاء فيها

تناولت وسائل الإعلام الإسرائيلية بشكل مكثف، الجمعة، مفاوضات الدوحة لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، حيث انقسمت الآراء حول تطورات هذه المفاوضات وتداعياتها على الساحة السياسية والعسكرية في المنطقة.

وتطرقت القنوات الإسرائيلية المختلفة والمواقع الإخبارية إلى عدة جوانب تتعلق بمطالب إسرائيل، والضغوط المستمرة على الوسطاء الدوليين، والمواقف المستجدة لحركة حماس.

الجزيرة مباشر تستعرض أبرز ما جاء في الإعلام الإسرائيلي بشأن تلك المفاوضات:

القناة 13 الإسرائيلية

أشارت القناة إلى رفض إسرائيل الانسحاب الكامل من محور فيلادلفيا، وأوضحت أن مسؤولين إسرائيليين قدموا خريطة للوسطاء تظهر تقليصًا لعدد قواتها في المحور، بدلاً من الانسحاب الكامل.

ونقلت القناة عن الوسيط المصري تأكيده أن حركة حماس ما تزال تطالب بالانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي ووقف كامل للحرب، وليست مستعدة للتحلي بالمرونة في هذه القضية.

وأفادت القناة أيضًا بأن المفاوضات في قطر أظهرت تقلص الفجوات بين الطرفين والتقدم المتوقَّع خلال الأسبوع المقبل.

القناة 11 الإسرائيلية

أفادت القناة بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى مشاورات سياسية حول كيفية تمرير صفقة الأسرى في الائتلاف الحكومي.

وقالت إن الرسالة المتوقعة من نتنياهو لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسليل سموترتش بأنهم “لن ينسحبوا من الحكومة إلا بعد المرحلة الأولى من الصفقة عندما يعودون للقتال في غزة”.

إذاعة الجيش الإسرائيلي

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل “أبدت مرونة في موضوع الأسرى الأمنيين المقرر إطلاق سراحهم، لكن لا تزال هناك ثغرات فيما يتعلق بإخلاء قوات الجيش الإسرائيلي من ممر نيستاريم وتفتيش الفلسطينيين الذين سيعودون إلى شمال قطاع غزة”.

ونقلت عن المفاوض المصري طلبه بالسماح للسلطة الفلسطينية بإدارة معبر رفح.

هيئة البث الإسرائيلية

وفي أحدث التصريحات المرتبطة بالميدان، نقلت هيئة البث الإسرائيلي عن مسؤولين أمنيين كبار أن “القتال في غزة قد انتهى”.

وذكرت الهيئة أن المؤسسة الأمنية أبلغت القيادة السياسية بأن الوقت حان لصفقة الرهائن.

وأفادت الهيئة أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيزور إسرائيل الأحد ضمن جولة تشمل قطر ومصر.

القناة 12 الإسرائيلية

نقلت القناة 12 عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم لا يتفقون مع التقديرات بتخفيض حالة التأهب لدى إيران وحزب الله، ويفترضون أن الهجوم من إيران أو حزب الله قد يحدث في أي لحظة.

قناة كان

نقلت قناة كان الإسرائيلية عن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك قوله إن “نتنياهو يقدم تحفظات جديدة لضمان نسف الصفقة، المحتجزين يقبعون في الأسر لأنه في الصراع بين مصلحته في البقاء في السلطة”.

الصحفي الإسرائيلي باراك راڤيد

قال الصحفي الإسرائيلي باراك راڤيد: “أخبرني مصدر مطلع على تفاصيل المحادثات في الدوحة بأنه تم إحراز المزيد من التقدم نحو التوصل إلى اتفاق في اليومين الماضيين مقارنة بالأسابيع الستة الماضية”.