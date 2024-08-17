هيئة البث: الجيش الإسرائيلي أبلغ القيادة السياسية بانتهاء عملياته في غزة

قال مسؤولون إسرائيليون أمنيون، مساء الجمعة، إن نشاط الجيش في قطاع غزة “انتهى”، لكن سيكون بإمكانه العودة عندما تكون هناك معلومات استخباراتية جديدة.

ونقلت هيئة البث الرسمية عن مسؤولين أمنيين في إسرائيل وصفتهم بـ”الكبار” قولهم: “سيكون بإمكان إسرائيل العودة إلى القطاع عندما تكون هناك معلومات استخباراتية جديدة، ولكن كقاعدة عامة انتهى نشاط الجيش الإسرائيلي في غزة”.

وبحسب المسؤولين الأمنيين؛ فإنّ “قيادة الجيش الإسرائيلي أخبرت صناع القرار في تل أبيب، أن لواء رفح التابع لحركة حماس قد تم حلّه، وأنه غير موجود تقريبًا”.

وبحسب المسؤولين، قالت المؤسسة الأمنية للمستوى السياسي إن “هذا الوقت المناسب لتنفيذ صفقة تبادل للأسرى، بعد أن تم حل معظم الوحدات القتالية التابعة لحماس” على حد زعمها.

وكانت الولايات المتحدة وقطر ومصر أعلنوا الجمعة تقديم “مقترح جديد” خلال محادثات الدوحة التي استمرت يومين “يقلّص الفجوات” بين إسرائيل وحركة حماس التي أصرت على تنفيذ ما اتفق عليه في 2 يوليو/ تموز ولا تقبل بـ”المماطلة الإسرائيلية”.

وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك، الجمعة، إن المفاوضات ستستأنف الأسبوع المقبل في القاهرة، في وقت تتواصل الضغوط الدبلوماسية لتجنّب اتساع رقعة الحرب إقليميا بعد تصاعد التوتر خلال الأسابيع الماضية بين إيران وحزب الله مع إسرائيل.