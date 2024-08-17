وفاة وزير التربية والتعليم السوداني في القاهرة

توفي وزير التربية والتعليم السوداني محمود سر الختم الحوري، بالعاصمة المصرية القاهرة.

وقالت سفارة الخرطوم لدى القاهرة “ننعي للشعب السوداني، محمود سر الختم الحوري، وزير التربية والتعليم، الذي وافته المنية مساء الجمعة”.

وذكرت في بيان أمس أن الراحل عمل في مجال التعليم لأكثر من 40 عامًا بتفان وإخلاص لوطنه. كما نعى مجلس الوزاراء ومجلس السيادة السوداني، الفقيد في بيانات منفصلة.

وكان الحوري يشغل أيضًا منصبي سفير الخرطوم لدى القاهرة، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وقالت وسائل إعلام مصرية، إن الوزير السوداني توفي في أحد فنادق حي الدقي بمحافظة الجيزة في القاهرة الكبرى.

وكان مجلس السيادة الانتقالي في السودان قد عين الحوري في يناير/ كانون الثاني 2020، في منصب وزير التربية التعليم، وكان قبلها يشغل منصب وكيل وزارة التربية والتعليم.