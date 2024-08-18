القناة 12 الإسرائيلية تكشف تفاصيل المقترح الأمريكي لصفقة وقف إطلاق النار في غزة

كشفت القناة 12 الإسرائيلية تفاصيل المقترح الأمريكي لصفقة التبادل، الذي حدد “عدد وأسماء المختطفين” الذين سيُطلَق سراحهم في المرحلة الأولى.

يشير المقترح الذي نقلته القناة السبت عن مصادر مطلعة إلى أن إطلاق سراح النساء والمجندات سيكون أولوية، ويشمل ذلك الأسرى الأحياء.

ويتضمن المقترح الأمريكي قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيُطلَق سراحهم مقابل كل محتجز إسرائيلي.

كما تضم القائمة أسماء 47 أسيرًا ممن أُطلق سراحهم في صفقة شاليط وأعيد اعتقالهم في السنوات الأخيرة.

وأوضح المقترح الأمريكي أيضًا تفاصيل تحركات الجيش الإسرائيلي في مناطق مختلفة من قطاع غزة خلال الـ42 يومًا من أيام الهدنة.

وكان مصدر قيادي في حركة حماس قد قال للجزيرة في وقت سابق إن الاحتلال الإسرائيلي يستمر في “المراوغة والتعطيل” من خلال إضافة شروط جديدة تعرقل الوصول إلى اتفاق في مباحثات الدوحة.

وأوضح المصدر أن المقترح الأمريكي الجديد “يتماشى مع شروط الاحتلال ويستجيب لها، مما يزيد من تعقيد الأوضاع”.

وأكد المصدر التزام “حماس” بما تم الاتفاق عليه في الثاني من يوليو/تموز، الذي يستند إلى إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن وقرار مجلس الأمن.

وأشار إلى أن أي اتفاق يجب أن يضمن وقف العدوان على الشعب الفلسطيني والانسحاب من قطاع غزة، بالإضافة إلى توفير الإغاثة العاجلة والتوصل إلى صفقة حقيقية لتبادل الأسرى.