رونالدو في مرمى الانتقادات بعد خسارة النصر أمام الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي

تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لانتقادات بعد أن غادر الملعب مسرعًا، إثر خسارة فريقه النصر 4-1 لصالح فريق الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي أمس السبت، ورفض أن يتسلّم ميداليته مع باقي لاعبي فريقه.

وكان رونالدو، الذي يبلغ من العمر 39 عامًا، يأمل في الفوز بكأس آخر مع نادي النصر الذي انضم إليه في يناير/كانون الثاني 2023، وتمكن معه من الفوز بكأس الأندية العربية بعد فوزه على الهلال 2-1 في نهائي البطولة.

وقاد رونالدو فريقه النصر للصعود إلى المباراة النهائية، ببطولة كأس السوبر السعودي، عقب فوزه بهدفين مقابل لا شيء على التعاون، الأربعاء، في الدور قبل النهائي للمسابقة.

رونالدو يشير لزملائه: نائمون

ووجّه رونالد إشارة إلى زملائه خلال المباراة، بأن مال برأسه على يديه، بما يعني أنهم نائمون، بعد أن أحرز الهلال 4 أهداف.

وحوّل الهلال تأخره بهدف أمام النصر سجله رونالدو إلى فوز برباعية في غضون 17 دقيقة عن طريق سيرجي سافيتش، وألكسندر ميتروفيتش “هدفين” ومالكوم في الدقائق 55 و63 و69 و72 على الترتيب.

ووصف موقع أخبار بريطانيا أو “جي بي نيوز” ما قام به رونالدو بأنه أثبت أنه لا يتحمل الخسارة، وقال إنه “تحول إلى أضحوكة”، مضيفًا أن “كل من تأذوا من أهدافه في وقت سابق من حياته المهنية سعداء بما يحدث له الآن”.

وانتقد التقرير أداء رونالدو مع البرتغال خلال بطولة الأمم الأوروبية الأخيرة، وإهداره لضربة جزاء خلال مباراة البرتغال مع فرنسا، وعدم قدرته على إحراز أي هدف في البطولة، رغم أنه شارك في كل مباريات فريقه.

احتفال على طريقة ميسي

وأضافت صحيفة “الصن” البريطانية أن قائد فريق الهلال، سالم الدوسري، أصاب رونالدو بمزيد من الإحباط عندما قام بتقليد ليونيل ميسي، نجم الأرجنتين، في احتفاله بالحصول على كأس العالم 2022.

وأضافت الصحيفة أن جماهير الهلال كانت تردد اسم ميسي خلال المباراة، وذلك في إشارة إلى تفوق ميسي على رونالدو، حيث تنافس اللاعبان لسنوات طويلة على لقب اللاعب الأفضل في العالم.

وعزز الهلال رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجًا باللقب برصيد 5 مرات، مبتعدًا بفارق 3 ألقاب عن النصر أقرب ملاحقيه، الذي فاز باللقب مرتين.

وواصل الهلال سيطرته على الألقاب المحلية بعدما كان قد حقق الثلاثية “كأس الملك – دوري روشن – كأس السوبر 2023” في الموسم الماضي، معززًا كذلك سجله الخالي من الهزائم المحلية منذ 23 مايو/أيار من العام الماضي.