“زنزانة في بيتي”.. لمى غوشة تجسد معاناة حبسها بالفرشاة (شاهد)

“أم تحت الإقامة الجبرية”.. هو معرض فني نظمته الصحفية الفلسطينية لمى غوشة التي تعرضت للحبس المنزلي لمدة 10 أشهر، وحاكت فيه تجربتها القاسية عن طريق رسم لوحات فنية تٌجسد معاناتاها كأم مُجبرة على البقاء في المنزل.

حاولت لمى بألوان الأكريليك والزيت أن تضع روحها في تلك اللوحات، تحديًا للقيود التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي عليها في بيتها الواقع بحي الشيخ جراح شرقي مدينة القدس المحتلة.

وقالت لمى للجزيرة مباشر “أستخدم الألوان والريش كأدوات صمود وتحدٍ ومقاومة لقرار الحبس المنزلي المتزامن مع قرار منع الاتصال والتواصل الذي صدر بحقي آنذاك، لوحاتي تجسد المشاعر التي يمر بها كل أسير وأسيرة”.

“زنزانة في بيتي”

“زنزانة في بيتي” هي أول لوحة رسمتها غوشة في فترة حبسها المنزلي، مضيفةً: “تعني لي الكثير لأنها كانت بداية هذا المشوار الذي تحول من خيال لحقيقة، فاستطعت تجسيد حالة من المقاومة والصمود عبرها”.

“وجوه تحت الإقامة الجبرية”

وأردفت عن لوحة (وجوه تحت الإقامة الجبرية) “تعبر عن الحالة الشعورية والصراع النفسي الذي يواجه الأسرى داخل الحبس المنزلي، حيث يتحول الأب والأم أو الزوج والزوجة إلى أدوات رقابة وتحكم وسيطرة، فهناك وجه هادئ ويحاول المقاومة ووجه آخر غاضب يعبر عن المشاعر الحقيقية لكل أسير وأسيرة”.

“حبل سري” و”نزع الطفولة”

“حبل سري” و”نزع الطفولة” لوحتان تعبران عن الأم وأطفالها، فالأولى تعبر عن حالة الارتباط العاطفي الذي لا يغيب، والثانية ترى فيهم أبنائها كرمل وقيس اللذان نجحا رغم عمرهم الصغير على تحمل هذه المسؤولية وأخرجوها من قيد الحبس المنزلي.

“جسد في مواجهة التفتيش العاري”

ولم تنسَ لمى معاناة الأسيرات اللواتي يتعرضن للانتهاك الجسدي أثناء عملية التفتيش الإجبارية في سجون الاحتلال، حيث خصصت غرفة كاملة للتذكير بهذا الشيء، تواجدت فيها إحدى لوحاتها “جسد في مواجهة التفتيش العاري”.

وقبل تعرضها للحبس الانفرادي في سبتمبر/أيلول 2022 قضت لمى غوشة حوالي 10 أيام في سجون الاحتلال، ما يمثل اعتداءً واضحًا من الاحتلال الإسرائيلي على حرية الرأي والتعبير.