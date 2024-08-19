“شهداء الأقصى” تنشر مشاهد لاستهداف جيش الاحتلال بالصواريخ وقذائف الهاون (فيديو)

نشرت كتائب شهداء الأقصى، اليوم الاثنين، مشاهد مصورة لما قالت إنها استهداف مقاتليها لقوات الاحتلال المتمركزة في محيط حي أبو هداف شمال شرقي مدينة خان يونس بصاروخين من نوع (107) وقذائف الهاون من العيار الثقيل ضمن معركة “طوفان الأقصى”.

وبثت الكتائب في بيان عبر قناتها على تليغرام فيديو بعنوان “مشاهد من إستهدف مقاتلينا قوات العدو الصهيوني المتمركزة في محيط حي أبو هداف شمال شرق مدينة خانيونس بصاروخين من نوع (107) وقذائف الهاون من العيار الثقيل”.

وبوتيرة شبه يومية، تعلن فصائل المقاومة الفلسطينية عن قتل وإصابة جنود إسرائيليين وتدمير آليات عسكرية في أنحاء غزة، كما تطلق من حين إلى آخر صواريخ على إسرائيل، وتبث مقاطع مصورة توثق بعض عملياتها.

وكتائب “شهداء الأقصى” هي الجناح العسكري المسلح السابق لحركة فتح، قبل أن تتنصل منها الحركة وتعلن انفصالها عنها عام 2007، تزامنا مع إعلان الرئيس محمود عباس مرسوما بحظر “جميع المليشيات المسلحة والتشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية غير النظامية أيًّا كانت تابعيتها” والاقتصار على ما سماه المقاومة الشعبية، ومن ثم صارت “شهداء الأقصى” فصيلا مستقلا.