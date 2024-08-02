تركيا تحجب موقع إنستغرام بعد حذف منشورات عن إسماعيل هنية

حجبت السلطات التركية صباح الجمعة موقع إنستغرام للتواصل الاجتماعي في البلاد، وذلك بعد اتهام مسؤول تركي كبير المنصّة بممارسة الرقابة على المنشورات لمنع “رسائل التعازي” باغتيال القيادي في حماس إسماعيل هنية.

وأفاد العديد من مستخدمي الإنترنت في تركيا عبر منصة إكس أنه لا يمكنهم الدخول إلى صفحاتهم على إنستغرام.

ونشرت هيئة الاتصالات التركية على موقعها الإلكتروني قرارا يفيد بأنه “تم حجب إنستغرام.كوم بقرار صادر في الثاني من أغسطس/آب”، بدون أي تفاصيل إضافية.

وكان رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين التون انتقد المنصة بشدة الأربعاء مؤكدا أنها “تمنع الناس من نشر رسائل تعازي” برئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بعد اغتياله الأربعاء باستهداف في طهران نسبته إيران وحماس إلى إسرائيل.

Our dear brother Ismail Haniyeh, political bureau chief of Palestinian resistance movement Hamas, has faced death with the kind of humility that his enemies can never understand. He is one of the great heroes and a martyr for the Palestinian cause. May God bless his soul.… — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 31, 2024

وكتب ألتون عبر إكس “إنها محاولة رقابة واضحة وجلية”.

ولم تدل ميتا بلاتفورمز، الشركة الأم للمنصة، بأي تعليق بعد سواء على الحجب أو تصريحات ألتون.

بدوره انتقد رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو قرار حظر الوصول إلى انستغرام في البلاد قائلًا: “إن منصات التواصل يستخدمها الناس لأسباب متعددة كالتجارة والتواصل وأطالب السلطات بفتح التطبيق فورًا”.

انتقد رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو قرار حظر الوصول إلى تطبيق #إنستغرام في #تركيا قائلًا: إن منصات التواصل يستخدمها الناس لأسباب متعددة كالتجارة والتواصل وأطالب السلطات بفتح التطبيق فورًا. 📌 وكانت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية قد أعلنت صباح اليوم… pic.twitter.com/w4KVu0kUFm — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 2, 2024

تركيا في حداد على هنية

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الجمعة سيكون يوما للحداد الوطني على استشهاد إسماعيل هنية.

وبموجب الحداد الوطني المعلن ليوم واحد في تركيا، نكست كافة الممثليات الدبلوماسية التركية في الخارج أعلامها، ومن بينها السفارة التركية لدى إسرائيل وقنصليتها العامة لدى فلسطين.