تركيا تحجب موقع إنستغرام بعد حذف منشورات عن إسماعيل هنية

حجبت السلطات التركية صباح الجمعة موقع إنستغرام للتواصل الاجتماعي في البلاد، وذلك بعد اتهام مسؤول تركي كبير المنصّة بممارسة الرقابة على المنشورات لمنع “رسائل التعازي” باغتيال القيادي في حماس إسماعيل هنية.

وأفاد العديد من مستخدمي الإنترنت في تركيا عبر منصة إكس أنه لا يمكنهم الدخول إلى صفحاتهم على إنستغرام.

ونشرت هيئة الاتصالات التركية على موقعها الإلكتروني قرارا يفيد بأنه “تم حجب إنستغرام.كوم بقرار صادر في الثاني من أغسطس/آب”، بدون أي تفاصيل إضافية.

وكان رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين التون انتقد المنصة بشدة الأربعاء مؤكدا أنها “تمنع الناس من نشر رسائل تعازي” برئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بعد اغتياله الأربعاء باستهداف في طهران نسبته إيران وحماس إلى إسرائيل.

Our dear brother Ismail Haniyeh, political bureau chief of Palestinian resistance movement Hamas, has faced death with the kind of humility that his enemies can never understand. He is one of the great heroes and a martyr for the Palestinian cause. May God bless his soul.…

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 31, 2024