تركيا تحجب موقع إنستغرام بعد حذف منشورات عن إسماعيل هنية

حجبت السلطات التركية، صباح الجمعة، موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي في البلاد، وذلك بعد اتهام مسؤول تركي كبير المنصّة بممارسة الرقابة على المنشورات، لمنع “رسائل التعازي” باغتيال القيادي في “حماس” إسماعيل هنية.

وأفاد العديد من مستخدمي الإنترنت في تركيا عبر منصة “إكس” أنه لا يمكنهم الدخول إلى صفحاتهم على “إنستغرام”.

ونشرت هيئة الاتصالات التركية على موقعها الإلكتروني قرارًا يفيد بأنه “تم حجب إنستغرام.كوم بقرار صادر في الثاني من أغسطس/آب”، من دون أي تفاصيل إضافية.

وكان رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين التون انتقد المنصة بشدة، الأربعاء، مؤكدًا أنها “تمنع الناس من نشر رسائل تعازي” برئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية بعد اغتياله الأربعاء باستهداف في طهران نسبته إيران و”حماس” إلى إسرائيل.

Our dear brother Ismail Haniyeh, political bureau chief of Palestinian resistance movement Hamas, has faced death with the kind of humility that his enemies can never understand. He is one of the great heroes and a martyr for the Palestinian cause. May God bless his soul.… — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 31, 2024

وكتب ألتون عبر “إكس”، “إنها محاولة رقابة واضحة وجلية”.

ولم تدل ميتا بلاتفورمز، الشركة الأم للمنصة، بأي تعليق بعد سواء على الحجب أو تصريحات ألتون.

من جانبه انتقد رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو قرار حظر الوصول إلى “إنستغرام” في البلاد قائلًا: “إن منصات التواصل يستخدمها الناس لأسباب متعددة كالتجارة والتواصل وأطالب السلطات بفتح التطبيق فورًا”.

ورد عليه عشرات المستخدمين بصور رسائل الحذف التي وصلتهم من التطبيق لمنشورات حملت صور إسماعيل هنية.

انتقد رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو قرار حظر الوصول إلى تطبيق #إنستغرام في #تركيا قائلًا: إن منصات التواصل يستخدمها الناس لأسباب متعددة كالتجارة والتواصل وأطالب السلطات بفتح التطبيق فورًا. 📌 وكانت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية قد أعلنت صباح اليوم… pic.twitter.com/w4KVu0kUFm — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 2, 2024

وتصدرت عبارات: “هيئة تكنولوجيا المعلومات، وفخر الدين ألتون، وإنستغرام، والمحكمة العليا، الأكثر تداولًا على منصة “إكس” حيث تجادل المؤيدون للقرار المعتبرون أن رقابة التطبيق على المحتوى التركي تنتهك سيادة الدولة، في حين رأى معارضون في الحجب تكميمًا لأفواههم وتعطيلًا لأعمالهم”.

سوابق للصراع

وللحكومة التركية تاريخ ممتد في انتقاد ومواجهة تطبيقات التواصل الاجتماعي الأجنبية، حيث أصدر البرلمان التركي سابقًا قانونًا يلزم التطبيقات التي يتجاوز عدد مستخدميها المليون يوميًا بأن تعيّن ممثلًا لها داخل الدولة، كما يتيح القانون للسلطات إزالة المنشورات التي تعدّها منتهكة للقانون بالتعاون مع ذلك الممثل.

وتعد تركيا من أكثر دول العالم استخدامًا للتطبيق حيث بلغ عدد الحسابات النشطة عليه من داخل تركيا أكثر من 153 مليون حساب أنشأها أكثر من 50 مليون مستخدم نشط، بما يعني أن أكثر من 62% من الأتراك هم مستخدمون بشكل يومي للتطبيق.

تركيا في حداد على هنية

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الجمعة سيكون يومًا للحداد الوطني على استشهاد إسماعيل هنية.

وبموجب الحداد الوطني المعلن ليوم واحد في تركيا، نكست الممثليات الدبلوماسية التركية كافة في الخارج أعلامها، ومن بينها السفارة التركية لدى إسرائيل وقنصليتها العامة لدى فلسطين.