حزب الله يطلق عشرات الصواريخ على إسرائيل (فيديو)

أعلن “حزب الله” في بيان مساء الخميس، عن إطلاق عشرات من صواريخ “الكاتيوشا” على مستوطنة متسوفا، مشيرًا إلى أن هذا الهجوم جاء “دعمًا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وردًا على اعتداء القوات الإسرائيلية على بلدة شمع واستشهاد عدد من المدنيين فيها”.

وفي وقت سابق الخميس، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلًا تقطنه عائلة سورية ببلدة شمع، أدت إلى استشهاد 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

من جانبها، أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن “حزب الله” أطلق عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل، حيث تم اعتراض 15 منها على الأقل.

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن هذه الهجمات تعدّ الأولى منذ اغتيال القيادي الكبير في الحزب فؤاد شكر، مشيرة إلى أن 5 صواريخ عبرت الحدود من جنوب لبنان حيث تم اعتراض اثنين منها، بينما سقطت الأخرى في مناطق مفتوحة.

وأظهرت مقاطع “فيديو” اعتراض أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلي للصواريخ التي أطلقها حزب الله.

🔴 عاجل | هيئة البث الإسرائيلية: بعد 48 ساعة من الهدوء في الشمال حــ.ــزب الله أطلق عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل تم إسقاط 15 منها على الأقل 📌 إطلاق حوالي 60 صاروخا على الجليل الغربي شمالي البلاد واعتراض 15 منها#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/5P4EdBSN2T — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 1, 2024

وقبل إطلاق الصواريخ على مستوطنة متسوفا، لم ينفّذ “حزب الله” أي عملية عسكرية ضد إسرائيل منذ الأربعاء الماضي عقب اغتيالها شكر بقصف للطيران الحربي على ضاحية بيروت الجنوبية، مساء الثلاثاء.

وأفادت مصادر للجزيرة مباشر بأن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفت أطراف بلدة ياطر في جنوب لبنان، بعد مرور 48 ساعة من الهدوء على الحدود الشمالية.