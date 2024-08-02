شركات طيران تلغي رحلات إلى إسرائيل

أعلنت شركة (إيتا) الإيطالية للطيران في بيان على موقعها الإلكتروني أنها علقت رحلاتها من تل أبيب وإليها “بسبب التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ولضمان سلامة ركابها وطواقمها”.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه (لوفتهانزا) أكبر مجموعة طيران أوربية تعليق كل رحلاتها إلى تل أبيب لعدة أيام وقالت إن ذلك سيكون اعتبارا من مساء الخميس وحتى 8 من أغسطس/آب.

مئات الإسرائيليين عالقون

من ناحية أخرى، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية اليوم، إن مئات المسافرين، عالقون في صالة مطار براغ منذ ثلاثة أيام بعد إلغاء شركة “أركياع” الإسرائيلية رحلاتها معللة ذلك “بأن الشركات الأجنبية غادرت إسرائيل، وهي تسعى لإيجاد بدائل”

وذكرت أن مئات المسافرين الإسرائيليين ينتظرون في مطار براغ منذ يوم الثلاثاء بسبب إلغاء الرحلات الجوية لشركة “أركياع” الإسرائيلية، واضطر بعضهم إلى البقاء في مطار العاصمة التشيكية منذ أيام عدة دون أن يتلقوا إجابة من الشركة.

وقالت هيئة البثّ، إن الشركة ذكرت أن “بعض طائرات الشركات الأجنبية غادرت إسرائيل بسبب الوضع الأمني ​​وتهديد إيران بمهاجمة إسرائيل وأنها تبذل كل ما في وسعها لإيجاد بدائل للرحلات التي تديرها الطائرات الأجنبية”.

“تكييف ظروف الخدمات”

وقال متحدث باسم المجموعة الألمانية (لوفتهانزا) التي تملك أيضا شركات الطيران السويسرية و(الخطوط الجوية النمساوية ويورو وينغز) إنه وبسبب “التطورات الحالية، تعمل لوفتهانزا مرة أخرى على تكييف ظروف خدماتها في الشرق الأوسط”.

يأتي ذلك بينما، قالت الخطوط الجوية الإيطالية إنها ستعلق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 6 من أغسطس/آب نظرا لما وصفته بـ”التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط”.

من ناحية أخرى، نقلت وكالة الأنباء البولندية اليوم الجمعة عن المتحدث باسم خطوط لوت الجوية البولندية قوله إن شركة الطيران ألغت ثماني رحلات إلى لبنان وإسرائيل “بعد تحليل الوضع الأمني”.

قائد طائرة ألمانية يرفض الهبوط

وأمس الخميس، رفض قائد طائرة تابعة لشركة لوفتهانزا الألمانية- في منتصف رحلة كانت متجهة إلى إسرائيل- الهبوط في مطار بن غوريون الإسرائيلي قرب تل أبيب.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية “رفض قائد طائرة تابعة لشركة لوفتهانزا الألمانية -في منتصف الرحلة- الهبوط في مطار بن غوريون الدولي، لأن الطاقم لم يكن مستعدًّا للسفر إلى إسرائيل”.

وقالت إن شركة الطيران أبلغت الركاب أن الطائرة ستهبط في قبرص لأسباب فنية، ومن ثم سيتم تحديد ما إذا كانت الرحلة ستتواصل إلى إسرائيل، لكن بعد مرور بعض الوقت على الأرض في لارنكا، أُعلن أن الطائرة ستعود إلى ألمانيا.

رحلة نمساوية تعود أدراجها

من ناحية أخرى عادت رحلة لشركة الطيران النمساوية، كان من المفترض أن تذهب من فيينا إلى مطار بن غوريون، أدراجها قبل الهبوط، على خلفية التوتر الأمني، حسبما ذكرت هيئة البث.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن قائد الطائرة أبلغ المسافرين أنه بسبب “الوضع الأمني تم توجيه الطائرة إلى بلغاريا للتزود بالوقود لتعود بعدها إلى فيينا”.

وأكدت الهيئة، أن العديد من شركات الطيران، ألغت رحلاتها إلى مطار بن غوريون حتى إشعار آخر، بسبب التصعيد المتوقع عقب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والقائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر.

وتسود حالة من التوترات الأمنية في إسرائيل بعد أن أعلنت تل أبيب مساء الثلاثاء، اغتيال القائد العسكري البارز بحزب الله، فؤاد شكر (63 عاما) في غارة جوية على مبنى في ضاحية بيروت الجنوبية، قبل أن يعلن الحزب اغتياله مساء الأربعاء.

وبعدها بساعات أعلنت حركة حماس اغتيال تل أبيب رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية بغارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في طهران التي وصلها للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.