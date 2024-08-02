صلاة الغائب في إندونيسيا وكوريا الجنوبية على إسماعيل هنية (فيديو)

أقيمت صلاة الغائب اليوم الجمعة، على روح الشهيد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بمسجد الاستقلال في إندونيسيا بدعوة من مجلس العلماء هناك وكذلك بعدد من المساجد في البلاد.

كما أقيمت صلاة الغائب أيضا على هنية، في أحد المساجد بكوريا الجنوبية، وذلك بعد صلاة الصبح اليوم الجمعة.

دعوات لإقامة صلاة الغائب

ودعت حركة المقاومة الإسلامية حماس في بيان الخميس، المسلمين في كل أنحاء العالم، إلى صلاة الغائب غدًا عقب صلاة الجمعة، على “روح القائد الشهيد إسماعيل هنية ورفضًا للإبادة الجماعية في قطاع غزة”.

وقالت في بيان “ندعوكم لأداء صلاة الغائب على روح القائد الشهيد إسماعيل هنية، غدًا بعد صلاة الجمعة في كل المساجد، وفاء له ولرسالته ولدماء الشهداء، ولتنطلق مسيرات الغضب الهادر من كل مسجد”.

وأعلنت حركة حماس وإيران يوم الأربعاء اغتيال هنية في مقر إقامته بطهران، غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

وتوعّد المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي بإنزال “أشدّ العقاب” بإسرائيل عقب عملية الاغتيال، وقال “نعتبر من واجبنا الثأر لدماء هنية التي سُفكت على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وأقيمت جنازة رسمية وشعبية لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في وقت مبكر من صباح أمس الخميس في العاصمة الإيرانية طهران، شارك فيها جمهور كبير ومسؤولون، بينهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

ومساء أمس الخميس وصل جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث سيتم تشييعه ودفنه، اليوم الجمعة.