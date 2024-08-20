الجامعة الأسمرية في ليبيا تستقطب الطلبة الأجانب لدراسة العلوم الشرعية (فيديو)

تم إنشاء الجامعة الأسمرية الإسلامية في رحاب زاوية الشيخ عبد السلام الأسمر في مدينة زليتن، غربي ليبيا، عام 1996، في امتداد للدور الذي كانت تقوم بها الزاوية قبل ذلك.

ويدرس في الجامعة طلبة من دول عربية وإسلامية مختلفة، إذ تقدم الجامعة منحًا للطلاب الأجانب من مختلف دول العالم لدراسة العلوم الشرعية.

وتضم الجامعة عددا من الكليات، بينها “الدعوة وأصول الدين” و”الشريعة والقانون” و”اللغة العربية والدراسات الإسلامية”، إضافة إلى كليات مثل الطب البشري والهندسة وغيرها.

وقال رئيس اتحاد الطلاب المغتربين في الجامعة موسى إمام للجزيرة مباشر إن الجامعة يدرس بها طلاب من دول مثل إندونيسيا والفلبين والنيجر وتايلاند وكمبوديا.

وأضاف أن الطلبة من كل الدول يتعاملون برقي وتراحم وتعاون.

وقال طالب من النيجر إنه كان يحفظ القرآن الكريم قبل التحاقه بالجامعة، وأنه اتقن ذلك بعد أن التحق بها.

أما رئيس اتحاد طلاب إندونيسيا موكسال مينا فقال إنه اختار الالتحاق بالجامعة من أجل إتقان اللغة العربية ليتمكن من تحصيل العلوم الشرعية.