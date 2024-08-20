باسم يوسف يحسم الجدل ويعلق على غلق حسابه على إكس

نفى الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف، في تدوينة على حسابه في إنستغرام، مساء الثلاثاء، أن تكون منصة إكس قامت بإلغاء حسابه، موضحا أنه لا يريد أن “يظهر نفسه كضحية” بالترويج لما قيل عن إغلاق حسابه.

وأشار يوسف إلى أنه عندما يتم التعامل مع “أمور تتعلق بسلامة أفراد يحبهم”، فقد يفكر في العودة لمنصة إكس، موضحا أنه “يفضل التعامل مع هذا الأمر بعيدا عن وسائل الإعلام”.

وأكد يوسف أنه سيواصل نشر المحتوى الخاص به على منصات تيك توك وإنستغرام وفيسبوك.

تقرير جيروزاليم بوست عن يوسف

وفي وقت سابق الثلاثاء، ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن حساب باسم يوسف على منصة إكس قد “تم إيقافه أو تعطيله بعد سلسة من التعليقات المثيرة للجدل حول اليهود”.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن يوسف تحدث في آخر منشور له على موقع إكس عن أن استخدام معاداة السامية كأداة للتخويف لم يعد مجديا.

وأشارت إلى ما كتبه يوسف الاثنين على منصة “إكس”، حيث تسآل مخاطبا متابعيه “هل لازلت خائفا من أن توصف بمعاداة السامية من قبل هؤلاء الصهاينة؟”

وأضافت الصحيفة أن يوسف قال في ذات اليوم على صفحته على فيسبوك إنه “يعرف أنه يغضب الصهاينة لأنهم يبكون ويتذمرون على حساباته حول معاداة السامية”.

الحديث عن “الشعب المختار”

وأشارت الصحيفة إلى مقطع فيديو نشره يوسف تحدث فيه عن ادعاء اليهود بأنهم “الشعب المختار” في 31 يوليو/تموز، والذي “أثارالجدل”، حسب وصف الصحيفة، وحقق انتشارا واسعا.

ونقلت الصحيفة قول يوسف إنه يريد توضيح وجهة نظره عن مقطع الفيديو، الذي حقق انتشار واسعا، وهي إذا كان اليهود “هم المختارون لنشر كلمة الله أو المختارون للقيام بالأشياء الجيدة للآخرين فهذا أمر رائع. لكن يهود إسرائيل يستخدمون هذه المكانة المقدسة للاستيلاء على أراضي الآخرين وقتلهم”.

التخويف من انتقاد إسرائيل

وأضاف موقع “إكسبريس تريبيون” أن تعطيل حساب يوسف على منصة “إكس” أدى إلى “تكهنات واسعة” حول السبب.

واشار الموقع في تقريره إلى أن يوسف نشر مؤخرا تدوينة على موقع “إكس” تحدث فيها عن استخدام مصطلح “معاداة السامية” كأداة للتخويف بهدف منع النقاش حول ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة.

ووصف يوسف في تدوينته مصطلح معادة السامية بأنه “تتم المبالغة في استخدامه، وإساءة استخدامه لتخويف الناس”.

وأشار التقرير إلى أن الخطوة التي قام بها موقع “إكس” بتعطيل حساب يوسف أثارت انتقادات واسعة من قبل ناشطين على مواقع التواصل، إذ رأوا أن هذا يعني ممارسة الرقابة لصالح إسرائيل، وعقاب من ينتقدها.