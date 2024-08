باسم يوسف يحسم الجدل ويعلق على إغلاق حسابه على إكس

نفى الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف، في تدوينة على حسابه في إنستغرام، مساء الثلاثاء، أن تكون منصة إكس قد ألغت حسابه، موضحا أنه لا يريد أن “يُظهر نفسه كضحية” بالترويج لما قيل عن إغلاق حسابه.

وأشار يوسف إلى أنه عندما يتم التعامل مع “أمور تتعلق بسلامة أفراد يحبهم” فقد يفكر في العودة إلى منصة إكس، موضحا أنه “يفضل التعامل مع هذا الأمر بعيدا عن وسائل الإعلام”.

وأكد يوسف أنه سيواصل نشر المحتوى الخاص به على منصات تيك توك وإنستغرام وفيسبوك.

وفي وقت سابق الثلاثاء، ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن حساب باسم يوسف على منصة إكس قد “تم إيقافه أو تعطيله بعد سلسة من التعليقات المثيرة للجدل حول اليهود”.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن يوسف تحدث في آخر منشور له على موقع إكس عن أن استخدام معاداة السامية أداة للتخويف لم يعد مجديا.

وأشارت إلى ما كتبه يوسف الاثنين على منصة إكس، إذ سأل مخاطبا متابعيه “هل ما زلت خائفا من أن توصف بمعاداة السامية من قِبل هؤلاء الصهاينة؟”.

وأضافت الصحيفة أن يوسف قال في اليوم ذاته عبر صفحته على فيسبوك إنه “يعرف أنه يُغضب الصهاينة لأنهم يبكون ويتذمرون على حساباته حول معاداة السامية”.

وأشارت الصحيفة إلى مقطع فيديو نشره يوسف تحدث فيه عن ادعاء اليهود أنهم “الشعب المختار” في 31 من يوليو/تموز، الذي “أثار الجدل”، حسب وصف الصحيفة، وحقق انتشارا واسعا.

ونقلت الصحيفة قول يوسف إنه يريد توضيح وجهة نظره عن مقطع الفيديو الذي حقق انتشارا واسعا، وهي أنه إذا كان اليهود “هم المختارون لنشر كلمة الله أو المختارون للقيام بالأشياء الجيدة للآخرين فهذا أمر رائع، لكن يهود إسرائيل يستخدمون هذه المكانة المقدسة للاستيلاء على أراضي الآخرين وقتلهم”.

وأضاف موقع (إكسبريس تريبيون) أن تعطيل حساب يوسف على منصة إكس أدى إلى “تكهنات واسعة” حول السبب.

وأشار الموقع في تقريره إلى أن يوسف نشر أخيرا تدوينة على موقع إكس، تحدث فيها عن استخدام مصطلح “معاداة السامية” أداة للتخويف بهدف منع النقاش حول ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة.

ووصف يوسف في تدوينته مصطلح معادة السامية بأنه “تتم المبالغة في استخدامه، وإساءة استخدامه لتخويف الناس”.

وأشار التقرير إلى أن الخطوة التي قام بها موقع إكس بتعطيل حساب يوسف أثارت انتقادات واسعة من ناشطين على مواقع التواصل، إذ رأوا أن هذا يعني ممارسة الرقابة لصالح إسرائيل، وعقاب من ينتقدها.

Bassem Youssef's account on X was arbitrarily removed for his support of Palestinian causes and for criticizing the brutality of the Israelis.

تم حذف حساب باسم يوسف على منصة إكس بشكل تعسفي بسبب دعمه للقضايا الفلسطينية وانتقاده لوحشية الإسرائيليين. pic.twitter.com/nNYDnOIx6P

