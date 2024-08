“بيل غيتس البريطاني”.. تفاصيل اختفاء الملياردير مايك لينش وآخرين قبالة صقلية

باشر غواصون محترفون، اليوم الثلاثاء، البحث عن ستة أشخاص، بينهم الملياردير البريطاني المعروف في مجال التكنولوجيا مايك لينش، ورئيس مؤسسة “مورغان ستانلي إنترناشونال” جوناثان بلومر، وذلك بعد فقد أثرهم إثر انقلاب يخت كانوا على متنه قبالة ساحل جزيرة صقلية الإيطالية أمس الاثنين.

كان اليخت، الذي يحمل اسم “بايزيان” ويرفع العلم البريطاني، راسيا على بُعد نحو 700 متر عن الميناء قبل فجر الاثنين عندما ضربته زوبعة مائية. وكان على متنه 22 شخصا بينهم 10 من أفراد الطاقم.

وتم إنقاذ 15 شخصا بينهم امرأة برفقة طفلتها البالغة سنة واحدة، بينما عُثر على شخص ميت، وما زال ستة أشخاص في عداد المفقودين.

VIDEO: Specialist divers have launched a fresh search for six missing people after a yacht capsized off the Italian island of Sicily. Fifteen people were plucked to safety, while one man has been found dead so far. UK tech tycoon Mike Lynch is among the six missing.#AFPVertical pic.twitter.com/JktDnz09uh

— AFP News Agency (@AFP) August 20, 2024