“بيل غيتس البريطاني”.. تفاصيل اختفاء الملياردير مايك لينش وآخرين قبالة صقلية

باشر غواصون محترفون، اليوم الثلاثاء، البحث عن ستة أشخاص، بينهم الملياردير البريطاني المعروف في مجال التكنولوجيا مايك لينش، ورئيس مؤسسة “مورغان ستانلي إنترناشونال” جوناثان بلومر، وذلك بعد فقد أثرهم إثر انقلاب يخت كانوا على متنه قبالة ساحل جزيرة صقلية الإيطالية أمس الاثنين.

كان اليخت، الذي يحمل اسم “بايزيان” ويرفع العلم البريطاني، راسيا على بُعد نحو 700 متر عن الميناء قبل فجر الاثنين عندما ضربته زوبعة مائية. وكان على متنه 22 شخصا بينهم 10 من أفراد الطاقم.

وتم إنقاذ 15 شخصا بينهم امرأة برفقة طفلتها البالغة سنة واحدة، بينما عُثر على شخص ميت، وما زال ستة أشخاص في عداد المفقودين.

VIDEO: Specialist divers have launched a fresh search for six missing people after a yacht capsized off the Italian island of Sicily. Fifteen people were plucked to safety, while one man has been found dead so far. UK tech tycoon Mike Lynch is among the six missing.#AFPVertical pic.twitter.com/JktDnz09uh — AFP News Agency (@AFP) August 20, 2024

فرص النجاة ضئيلة

وذكرت صحيفة فايننشيال تايمز البريطانية، الثلاثاء، أن السلطات الإيطالية تعتقد أن فرص نجاة لينش وباقي المفقودين الخمسة “ضئيلة”.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم خفر السواحل الإيطالي فينشينزو زاجارولا قوله “بمرور الوقت تتضآل الآمال ببقائهم على قيد الحياة داخل اليخت، إن كانوا لا يزالون هناك”.

والثلاثاء، نزل ثلاثة غواصين لمعاينة اليخت الذي غرق إلى عمق نحو 50 مترا. واستُقدم غواصون مدرَّبون على العمل في الأماكن الضيقة من روما وسردينيا في وقت متأخر الاثنين، لكن عملية البحث الليلية الأولى عن الحطام فشلت.

وكان اليخت البالغ طوله 56 مترا راسيا قبالة بورتيتشيلو شرق باليرمو عاصمة صقلية، عندما هبّت فجأة رياح قوية صاحبتها الأمطار على الساحل.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن شارلوت غولونسكي، التي تم إنقاذها وهي عضو في مجلس إدارة (لومينانس) التي أسسها لينش، قولها “كان الأمر فظيعا. ضربت رياح قوية جدا المركب، وغرق بعد ذلك بوقت قصير”.

وأشارت إلى أن ابنتها البالغة عاما واحدا سقطت من يدها “لثانيتين” قبل أن تتمكن من الإمساك بها. وأضافت “كان كثيرون يصرخون” في العتمة.

وبعد ساعات، هدأ البحر وعثر الغواصون على جثة، يُعتقد أنها للطاهي الذي يحمل الجنسية الكندية.

احتفال لينش بتبرئته

ومعظم الأشخاص على متن اليخت من بريطانيا، وهم ضيوف لينش الذي يمتلك اليخت، وكان يحتفل بتبرئته أخيرا في قضية احتيال ضخمة في الولايات المتحدة، حسب الإعلام الإيطالي.

وكانت أنجيلا بيكاريس، زوجة لينش، من بين 15 شخصا تم إنقاذهم. لكن رجل الأعمال وابنته هانا (18 عاما) ما زالا مفقودَين، حسب ما أفاد مدير وكالة الحماية المدنية في صقلية سالفو كوتشينا لوكالة الأنباء الفرنسية.

كما أن رئيس مؤسسة “مورغان ستانلي إنترناشونال” جوناثان بلومر، الذي أدلى بشهادة لصالح لينش أثناء محاكمته في الولايات المتحدة، مفقود إلى جانب زوجته جودي، وفق ما ذكرت شركة التأمين البريطانية “هيسكوكس” الثلاثاء.

وذكرت تقارير إعلامية أن كريستوفر موفيلو من شركة “كليفورد تشانس” القانونية، الذي كان ضمن فريق الدفاع عن لينش أثناء محاكمته، كان أيضا على متن المركب رفقة زوجته.

نظرية المؤامرة

ولينش رجل أعمال ومستثمر معروف في مجال التكنولوجيا يبلغ من العمر 59 عاما، واشتهر في تقارير للإعلام البريطاني بوصفه “بيل غيتس البريطاني”.

وبرّأت محكمة في سان فرانسيسكو لينش مطلع يونيو/حزيران الماضي بعدما اتُّهم بعملية احتيال بقيمة 11 مليار دولار مرتبطة ببيع شركته للبرمجيات “أوتونومي” إلى شركة “هيوليت-باكارد” الأمريكية العملاقة.

واتهمت شركة “هيوليت-باكارد” لينش بالاحتيال في الصفقة الضخمة التي تمت عام 2011، إذ قالت إنها اكتشفت وجود مخالفات مالية مهمة في حسابات الشركة لإظهارها بصورة أفضل من حقيقتها.

وذكرت صحيفة فايننشيال تايمز أن حادث غرق اليخت الذي كان لينش على متنه جاء في اليوم نفسه الذي تأكد فيه مقتل ستيفن تشامبرلين، نائب المدير المالي لشركة “أوتونومي”، وكان بدوره متهما مع لينش بالاحتيال، بعد أن ضربته سيارة في مدينة كامبردج في إنجلترا.

وروج ناشطون على مواقع التواصل لنظرية “مؤامرة” تقوم على أنه تم استهداف لينش وتشامبرلين بسبب قضية الاحتيال عند بيع شركة “أوتونومي” في الولايات المتحدة.