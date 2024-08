صحيفة إسرائيلية تكشف سبب إغلاق حساب باسم يوسف على منصة “إكس”

ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن حساب الكوميدي المصري باسم يوسف على منصة إكس قد تم إيقافه أو تعطيله بعد سلسة من “التعليقات المثيرة للجدل حول اليهود”.

وأضافت الصحيفة أن باسم يوسف تحدث في آخر منشور له على موقع إكس عن أن استخدام معاداة السامية أداة للتخويف لم يعد مجديا.

وأشارت الصحيفة إلى ما كتبه يوسف، الاثنين، على منصة إكس، حيث سأل مخاطبا متابعيه “هل ما زلت خائفا من أن توصف بمعاداة السامية من قِبل هؤلاء الصهاينة؟”

وأضافت الصحيفة أن يوسف قال في اليوم ذاته عبر صفحته على فيسبوك إنه “يعرف أنه يُغضب الصهاينة لأنهم يبكون ويتذمرون على حساباته حول معاداة السامية”.

الحديث عن “الشعب المختار”

وأشارت الصحيفة إلى مقطع فيديو نشره يوسف في 31 من يوليو/تموز الماضي، تحدث فيه عن ادعاء اليهود أنهم “الشعب المختار” الذي أثار الجدل، حسب وصف الصحيفة.

ونقلت الصحيفة ما قاله يوسف إنه يريد توضيح وجهة نظره عن مقطع الفيديو، الذي حقق انتشارا واسعا، وهي إذا كان اليهود “هم المختارون لنشر كلمة الله أو المختارون للقيام بالأشياء الجيدة للآخرين فهذا أمر رائع، لكن يهود إسرائيل يستخدمون هذه المكانة المقدسة للاستيلاء على أراضي الآخرين وقتلهم”.

وأضاف موقع (إكسبريس تريبيون) أن تعطيل حساب يوسف على منصة إكس أدى إلى “تكهنات واسعة” حول السبب.

رقابة لصالح إسرائيل

وأشار الموقع في تقريره إلى أن يوسف نشر أخيرا تدوينة على موقع إكس، تحدث فيها عن استخدام مصطلح “معاداة السامية” أداة للتخويف بهدف منع النقاش حول ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة.

ووصف يوسف في تدوينته، التي نشرها الاثنين، مصطلح معادة السامية بأنه “تتم المبالغة في استخدامه، وإساءة استخدامه، لتخويف الناس”.

وأشار التقرير إلى أن الخطوة التي قام بها موقع إكس بتعطيل حساب يوسف أثارت انتقادات واسعة من ناشطين على مواقع التواصل، إذ رأوا أن هذا هو ممارسة الرقابة لصالح إسرائيل، وعقاب لمن ينتقدها.

وكتبت أناستاسيا لوبيز تدوينة على منصة إكس، تقول إن حساب باسم يوسف تم حذفه لأنه يتحدث ضد جرائم الحرب الإسرائيلية.

Egyptian-American comedian, television host, political influencer, and surgeon Bassem Youssef’s X account with more than 11 million followers has been REMOVED by @X for speaking out against Israeli war crimes. pic.twitter.com/H0KTUoyD9N — Dr. Anastasia Maria Loupis (@DrLoupis) August 20, 2024

وأشادت ناشطة في مجال حقوق الإنسان بفيديو تحدث فيه يوسف عن الانحياز الأمريكي الأعمى لإسرائيل، وسيطرة اللوبي الإسرائيلي على أعضاء الكونغرس.

🚨Bassem Youssef in this video on US-Occupation relations is an absolute masterpiece! pic.twitter.com/q4UQbTolU0 — Khalissee (@Kahlissee) August 20, 2024

وكتب الناشط الحقوقي المصري جمال عيد تدوينة قال فيها “مش قادر أصدّق الرخص والانحياز الأعمى، لإكس أو تويتر، لدرجة قفل حساب باسم يوسف! أدعم باسم وأتضامن معه ضد هذا التمييز الأحمق. فلسطين عربية”.

مش قادر اصدق الرخص والانحياز الاعمى ، لاكس أو تويتر، لدرجة قفل حساب باسم يوسف!

ادعم باسم واتضامن معه ضد هذا التمييز الاحمق

فلسطين عربية — Gamal Eid (@gamaleid) August 19, 2024

وكتب الفنان المصري المقيم في الولايات المتحدة عمرو واكد، ساخرا على إكس “هو حساب باسم يوسف راح فين يا خواجة؟”

هو حساب باسم يوسف راح فين يا خواجة @elonmusk؟ — Amr Waked (@amrwaked) August 20, 2024