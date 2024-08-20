مستشار بيغوفيتش وشيخ أردوغان.. رثاء واسع لـ”الفاتح علي حسنين” السوداني الذي حكم البوسنة

بعد معاناة مع المرض إثر التهاب رئوي حاد، رحل الطبيب والداعية السوداني الفاتح علي حسنين، الإثنين، في مدينة إسطنبول التركية حيث يُوارى الثرى حسبما أعلن نجله، ما أثار موجة من التعليقات التي رثت الرجل صاحب المسيرة الحافلة والذي عمل مستشارًا للرئيس البوسني علي عزت بيغوفيتش.

ولد الفاتح ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻨﻴﻦ عام 1946 ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﺮﻛﻮﺝ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺳﻨﺎﺭ بالجنوب الشرقي السوداني، فيما ﺗﺨﺮج من ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻄﺐ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻠﻐﺮﺍﺩ، ﻭﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺩﺑﻠﻮﻡ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ فيينا ﺑﺎﻟﻨﻤﺴﺎ، حيث تولى رئاسة ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻨﺎﺀ في ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑة هناك، كما أسس ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﺸﺮﻕ ﺃﻭﺭوﺑﺎ واﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ ﺑﻴﻬﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﺳﻨﺔ، وترأس ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺇﻏﺎﺛﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ.

المكتب الإعلامي:

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يعزي جمهورية السودان الشقيق، والأمة الإسلامية في وفاة العالم والداعية السوداني الفاتح علي حسنين الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يتقدم بأحر التعازي لجمهورية السودان الشقيق، والأمة الإسلامية في وفاة العالم الجليل والداعية السوداني… — د. علي القره داغي (@Ali_AlQaradaghi) August 19, 2024

شيخ أردوغان ومستشار بيغوفيتش

بعد دراسته الطب في بلغراد والنمسا أقام الفاتح حسنين فترة في تركيا حيث تعرف على الراحل علي عزت بيغوفيتش الذي تقلد منصب رئيس البوسنة والهرسك لاحقًا.

كما نسج الطبيب السوداني علاقات مع قادة العمل الخيري والدعوي في تركيا، حيث أسس ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻐﺎﺯﻱ “ﻋﻠﻲ ﻋﺰﺕ ﺑﻚ” في إسطنبول، وارتبط بعلاقات وثيقة مع الرئيس التركي (رجب طيب أردوغان) إبان سبعينيات القرن الماضي، حيث يصفه أردوغان بأنه شيخه ومعلمه.

“السوداني الذي حكم البوسنة”

بعد تركيا، عمل حسنين مستشارا لرئيس البوسنة والهرسك (بيغوفيتش) وقائمًا بأعماله لعدة أشهر في تسعينيات القرن الماضي، ولهذا السبب وصفه البعض بأنه السوداني الذي حكم البوسنة، لا سيما بعد تأسيسه وﻛﺎﻟﺔ العالم الثالث، في النمسا، والتي أسهمت بشكل كبير في ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﻮﺳﻨﺔ ﻭﺍﻟﻬﺮﺳﻚ، ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﺮﻕ ﺃﻭﺭوﺑﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺃﻟﺒﺎﻧﻴﺎ ﻭﻛﻮﺳﻮﻓﻮ.

نشاطه الدعوي

طبع كتاب معاني ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ باللغات البوسنية والألبانية والبلغارية والتشيكية والرومانية، بالإضافة لعمله ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ عدد من لغات ﺃﻭﺭوﺑﺎ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ، إضافة لإﺻﺪاﺭ ﻣﺠﻠﺔ “ﺍﻟﺸﺎﻫﺪﺓ”‏ ﺍﻟﺘﻲ تخصصت ﺑﺄﺧﺒﺎﺭ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ في أوربا الشرقية.

أبرز مؤلفاته

أصدر الفاتح علي حسنين مجلة (الشاهدة) التي عنيت بأخبار الأقليات الإسلامية في شرق أوروبا، كما انه له عدة مؤلفات في الأقليات الإسلامية في شرق أوروبا، وأخرى سودانية، وهي:

الأقليات الإسلامية في بلغاريا وبولندا واليونان.

بلنة جزيرة الشيطان.

جسر على نهر الدرينا.

الطريق إلى فوجا.

لمعان البروق في سيرة مولانا أحمد زروق.

مأساة المسلمين في بلغاريا.

من أعلام مغاربة السودان (2 جـ).

موسوعة الأسر المغاربية وأنسابها في السودان (6 جـ).

يا أخت أندلس.

نعي واسع

وفور إعلان نبأ رحيله، تحوّلت منصات التواصل إلى دفتر عزاء كبير في نعي ورثاء الفقيد، إذ وصفه الدكتور والداعية محمد الصغير بأنه عاش مناصرًا لأمته وداعمًا لمناضليها، كما كان رفيق علي عزت بيغوفيتش في تحرير البوسنة، كما اعتبره أردوغان ملهمًا ومرشدًا.

رحم الله المناضل السوداني "الفاتح علي حسنين" الذي عاش لأمته مناصرًا لقضاياها وداعماً لمناضليهاـ فكان – رحمه الله – كلما سمع هيعة هرع إليها، كان جنبا إلى جنب مع علي عزت #بيجوفتش في تحرير البوسنة، وكذلك يعتبره #أردوغان ملهما له ومرشدا أسأل الله العلي العظيم أن يتغمده برحمته… pic.twitter.com/PtOBmH9kBa — د. محمد الصغير (@drassagheer) August 19, 2024

في السياق، نشر الدكتور محمد مختار الشنقيطي صورة تجمعه بالفاتح وآخرين، واصفًا إياه بالصديق الصادق الوفي للرئيس الراحل بيغوفيتش، وأنه له دور مهم بما سماهاها الصحوة الإسلامية في دول البلقان، وبالدفاع عن الوجود الإسلامي في البوسنة خلال حرب الإبادة في تسعينيات القرن الماضي.

انتقل إلى رحمة الله الشريف المجاهد د. الفاتح علي حسنين. وهو طبيب سوداني، كان صديقا صادقا ومستشارا وفيا للرئيس #بيغوفيتش، وله دور رائد في الصحوة الإسلامية بالبلقان، والدفاع عن الوجود الإسلامي في #البوسنة خلال حرب الإبادة في التسعينيات. (في الصورة معه ببيته في اسطنبول عام ٢٠٢٢) pic.twitter.com/zyn1vs03Xr — محمد المختار الشنقيطي (@mshinqiti) August 19, 2024

كما رثاه الدكتور حاكم المطيري مشيدًا بدوره الكبير في الدعوة في بلدان شرق أوروبا وفي حرب تحرير البوسنة، وختم “عسى أن يكون لقاؤنا التالي به (في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر)”.