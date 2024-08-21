الشرطة الأمريكية تعتدي بالضرب على متظاهرين مؤيدين لفلسطين في شيكاغو (فيديو)

بالتزامن مع انطلاق المؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاغو، شمال شرقي الولايات المتحدة، اندلعت أمام القنصلية الإسرائيلية مظاهرة رافضة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتدخلت الشرطة بعنف ضد المحتجين، مما أسفر عن وقوع اشتباكات بين بعض المتظاهرين وقوات الأمن التي اعتقلت بعض المتظاهرين و3 صحفيين، في حين لاقت مشاهد عنف الشرطة ضد المتظاهرين ردود فعل غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتضم ضاحية شيكاغو أكبر جالية فلسطينية في الولايات المتحدة، حتى باتت تُسمى “فلسطين الصغيرة”.

الجاليات العربية غاضبة

ورفرفت الأعلام الفلسطينية في المنطقة بينما رفعت المتاجر لافتات بالإنجليزية والعربية تدعو إلى التظاهر احتجاجا على الدعم العسكري الأمريكي المتواصل لإسرائيل، في وقت تجاوزت فيه حصيلة الشهداء في قطاع غزة حاجز الأربعين ألفا.

وسلط انطلاق المؤتمر الوطني الديمقراطي، على بُعد 24 كيلومترا تقريبا في وسط شيكاغو، الهوة القائمة بين الأمريكيين من أصول فلسطينية والحزب الديمقراطي، وكذلك بينه وبين الجالية العربية الكبيرة في البلاد التي كانت تصوت بكثافة للديمقراطيين.

موقف هاريس من الحرب على غزة

واعتمدت كامالا هاريس بادئ الأمر لهجة مختلفة نوعا ما عن الرئيس الأمريكي، داعية إلى وقف لإطلاق النار في مارس/آذار قبل أن تترشح للانتخابات الرئاسية.

لكن في الفترة الأخيرة، وخلال حملتها الانتخابية التي انطلقت بعد انسحاب بايدن المفاجئ من السباق الرئاسي، رفضت الدعوات إلى فرض حظر على إرسال أسلحة إلى إسرائيل.

ويرى مراقبون أن الحزب الديمقراطي قد لا يحصل في انتخابات الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني على أصوات شيكاغو والجاليات العربية الأخرى التي يقيم عدد كبير من أفرادها في ولاية ميشيغان المجاورة حيث المنافسة فيها على أشدها بين المرشحين.