“سيبني أموت”.. شاب فلسطيني يصرخ خلال سحبه من تحت الركام في غزة

وثق مقطع فيديو، تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي، صراخ شاب فلسطيني متألما من محاولات فرق الدفاع المدني في غزة، لسحبه من تحت الركام بعد انهيار المنزل الذي كان يقيم فيه بسبب القصف الإسرائيلي.

وتضمَّن الفيديو إسعاف الدفاع المدني لمصاب بقي نصف جسده تحت الركام، حيث صرخ قائلا “لا تسحبني سيبني أموت”.

شهداء وعشرات المصابين

يأتي هذا في الوقت الذي أفادت فيه وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بانتشال 4 شهداء جراء قصف الاحتلال المتواصل شمال غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، كما أصيب العشرات بجروح جراء إطلاق آليات الاحتلال النار باتجاه خيام النازحين في منطقة المواصي.

وشنت طائرات الاحتلال غارة استهدفت منطقة السطر الغربي بمدينة خان يونس، وتواصل القصف المدفعي والصاروخي على منازل المواطنين في بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس.

وأطلقت مدفعية الاحتلال قذائف على أحياء الزيتون والصبرة وتل الهوى في مدينة غزة، كما شنت طائرة حربية إسرائيلية غارة على حي الزيتون، وأصيب عشرات المواطنين بجروح جراء قصف الاحتلال منازل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، في حين استهدف الطيران الحربي محيط منطقة أبراج القسطل شرق مدينة دير البلح.