شاهد: سقوط صواريخ حزب الله على الجولان المحتل

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، عبر سلسلة بيانات، أنه استهدف موقع حدب يارون ‏مرتين أولا بالقذائف المدفعية وآخر بمسيرة انقضاضية وتم تحقيق إصابة مباشرة، ردا على استهداف إسرائيل بلدة بيت ليف جنوبي لبنان.

وقال الحزب، في بيان، إنه قصف قاعدة تسنوبار اللوجستية في الجولان السوري المحتل برشقات من صاروخ ‏كاتيوشا، ردا على ‏اعتداء إسرائيل الذي طال منطقة البقاع.

وأضاف البيان أنه “بعد مراقبة ومتابعة لقوات إسرائيلية، وعند رصد مجموعة من الجنود تتحرك في محيط ثكنة زرعيت استهدفها عناصرنا بقذائف المدفعية”.

وذكر الحزب أن قواته شنت هجومًا جويًا بأسراب من المسيرات الانقضاضية على المقر الاحتياطي للفيلق الشمالي وقاعدة ‏تمركز احتياط فرقة الجليل ومخازنها اللوجستية في عميعاد، مستهدفة مراكز القيادة وأماكن تموضع ‏ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة.‏

قوات الاحتلال تعترف

من جهتها، أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن رصدها، اليوم الأربعاء، إطلاق 50 صاروخا من لبنان، عبرت من لبنان إلى هضبة الجولان المحتل، ودوت صفارات الإنذار في عدة بلدات فلسطينية محتلة قريبة من الحدود اللبنانية.

ونشرت فيديو للنيران وهي تشتعل في منزل بمستوطنة كاتسرين في الجولان السوري المحتل، جراء إصابته بأحد الصواريخ.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه خلال الليلة الماضية أغارت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو على مسلح من حزب الله في منطقة بيت ليف جنوب لبنان، كما أغارت على مخازن للأسلحة والذخيرة تابعة لمنظمة حزب الله في منطقة البقاع في عمق الأراضي اللبنانية.

وأضاف: “تم فور الغارات رصد عدة انفجارات ثانوية ما يدل على وجود وسائل قتالية داخل المخازن المستهدفة”.

كما أغارت طائرة على منصة إطلاق في منطقة أبو شاش التي كان رصد إطلاق عدة قذائف صاروخية باتجاه منطقة يعارا، أمس الثلاثاء شمال فلسطين المحتلة.

وأشار البيان إلى قيام قوات الاحتلال باغتيال أحد ناشطي حزب الله في منطقة وادي حمول في الجنوب اللبناني، كما جرى استهداف مبان عسكرية استخدمها الحزب في مناطق عيتا الشعب ورامية وطلوسة جنوب لبنان.

وعلّق زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد عبر منصة إكس: “يوم في شمال البلاد.. والآن ضربة مباشرة لمدينة كاتسرين. لقد خسرت الحكومة الشمال”.

יממה בצפון הארץ. וכעת פגיעה ישירה בעיר קצרין. הממשלה איבדה את הצפון. pic.twitter.com/LaZ1F3vCB9 — יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) August 21, 2024

استمرار المواجهات

لليوم الثالث على التوالي، يستهدف جيش الاحتلال محافظة البقاع (شرق) في العمق اللبناني، فقد شن الطيران الحربي لقوات الاحتلال، الإثنين 19 أغسطس/ آب غارات على البقاع أدت إلى إصابة 8 أشخاص، بينهم 6 مواطنين لبنانيين، وطفلتان سوريتان، وفق وزارة الصحة.

وأمس الثلاثاء، قُتل شخص وأصيب 19 آخرون، جراء سلسلة غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق سهل سرعين والنبي شيت وبوداي في البقاع، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 4 مواطنين وإصابة 6 آخرين جراء غارات جوية إسرائيلية استهدفت بلدة الضهيرة وأطراف بلدة الناقورة جنوبي البلاد.

كما أعلن حزب الله في بيانات منفصلة “مقتل 4 من عناصره، ليرتفع عدد شهدائه إلى 421 شهيدًا منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023؛ جراء مواجهات يومية مع قوات الاحتلال على الحدود اللبنانية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة”.