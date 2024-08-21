صيدا.. اغتيال قيادي بكتائب شهداء الأقصى في لبنان إثر غارة إسرائيلية (فيديو)

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية باستشهاد القيادي بكتائب شهداء الأقصى خليل المقدح، في غارة شنتها طائرة مسيّرة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، على سيارة رباعية الدفع في منطقة الفيلات بمدينة صيدا جنوبي لبنان.

وأضافت الوكالة أن “المقدح كانت تُقله سيارة رباعية الدفع في مدينة صيدا بالقرب من جامع الإمام علي، وتم نقل جثمانه إلى مركز لبيب الطبي، كما تم نقل إصابتين من مكان الاستهداف”.

وتابعت “تم انتشال الشهيد من السيارة، وسط تكبيرات الحشود المتجمهرة في المكان”.

كتائب شهداء الأقصى: اغتيال جبان

من جانبها، نعت كتائب شهداء الأقصى -الجناح العسكري لحركة فتح- الشهيد خليل المقدح أحد قادة الكتائب في لبنان “إثر اغتيال جبان نفذه الاحتلال على صيدا”.

وأضافت في بيان حصلت الجزيرة مباشر على نسخة منه “ارتقى المقدح شهيدًا أثناء قيامه بواجبه النضالي ضمن معركة طوفان الأقصى. وتشيد كتائب شهداء الأقصى بالدور المركزي للشهيد خليل المقدح في إسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته خلال معركة طوفان الأقصى، ودوره الكبير في دعم خلايا المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني على مدار سنوات طويلة في الضفة الباسلة”.

وتابعت “تؤكد كتائب شهداء الأقصى أنها ستبقى ثابتة على درب الثورة والمقاومة حتى التحرير والعودة”.

مخاوف من تصعيد الصراع

ووسط مخاوف من اندلاع حرب واسعة، تتأهب إسرائيل لرد انتقامي من حزب الله اللبناني، على اغتيالها القيادي العسكري البارز بالحزب فؤاد شكر في بيروت يوم 30 من يوليو/تموز الماضي.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي لبنانية في الجنوب، وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي قصفا يوميا، مما خلَّف مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء حرب مدمرة تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، مما أسفر عن أكثر من 133 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.