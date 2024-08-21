طفل يبكي بحرقة على فقدان أقاربه في المجزرة الإسرائيلية بدير البلح (شاهد)

بث ناشطون فلسطينيون على موقع إنستغرام، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو مؤثرا، لطفل وهو يبكي بحرقة على استشهاد أقاربه في المجزرة الإسرائيلية التي ارتكبها جيش الاحتلال بسوق دير البلح وسط قطاع غزة.

وأظهر المقطع، الطفل وهو يمشي في ساحة المستشفى ويبكي متمتما بكلام غير مفهوم، فيما علق ناشر المقطع بالقول “هذا الطفل يبكي ويصرخ ويلطم على استشهاد والدته وعدد من أفراد عائلته، دموعه الصغيرة تحكي قصة فقدٍ عميقة، كانت روحه المكسورة تبحث عن وجوه أحبته، رحلوا تاركينه وحيدًا في عالم لم يعد يعرف فيه سوى الألم والفراق”.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أمس الثلاثاء، إن إسرائيل استهدفت سوق مدينة دير البلح المركزي وسط قطاع غزة والذي يتواجد فيه أكثر من 5 آلاف فلسطيني ونازح، ما أسفر عن استشهاد 9 فلسطينيين.

إلى ذلك، طالب جيش الاحتلال، اليوم، السكان والنازحين في عدد من البلدات في دير البلح وسط قطاع غزة بإخلائها استعدادًا لمهاجمتها، في تقليص جديد للمناطق التي يدّعي أنها “آمنة”.

ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، اضطر 9 من كل 10 أشخاص يقيمون في غزة إلى النزوح بسبب الهجمات الإسرائيلية.