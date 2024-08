“لا يتوقف أبداً عن النحيب”.. أوباما يشن هجوما حادا على ترامب (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، أمام المؤتمر العام للحزب الديمقراطي، إن “الشعلة مُررت” إلى كامالا هاريس، مشددا على أن البلاد مستعدة لأن تصبح المرشحة الديمقراطية رئيسة لها.

وأكد أوباما، الذي استقبل بالتصفيق والهتاف الحار في المركز الذي يقام فيه المؤتمر العام للحزب لتسمية كامالا هاريس رسميا، أن نائبة الرئيس الأمريكي “ستكافح من أجل الأمريكيين” معتبرا أن منافسها في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني دونالد ترامب “خطر”.

وقال، في خطاب حماسي ألقاه، إنّ “أمريكا مستعدة للرئيسة كامالا هاريس، وكامالا هاريس مستعدّة للمنصب. إنها شخص أمضى حياته في النضال من أجل أولئك الذين يحتاجون لأن يُسمعوا صوتهم”.

وشدد على أن هاريس “شخص يراكم ويصغي إليكم وينهض كل يوم للنضال من أجلكم”.

وأكد “نعم، يمكنها ذلك”، مستعيدا بذلك الشعار الانتخابي الذي أوصله إلى البيت الأبيض قبل 16 عاماً وأدخله التاريخ كأول رئيس أسود للولايات المتحدة. وقد ردد الحضور الشعار وراءه مرارا.

وخصّص أوباما حيّزا من خطابه لتحية نائبه السابق، الرئيس جو بايدن، وحيّزًا أكبر لمهاجمة منافس هاريس في الانتخابات المقبلة، الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، مسلّطا الضوء على الاختلافات الكثيرة بين هذا “الملياردير البالغ من العمر 78 عاماً الذي لا يتوقف أبداً عن النحيب” ويخشى الخسارة” وهاريس التي “لن تنشغل بمصالحها بل ستنشغل بمصالحكم، وستعمل لصالح كل مواطن أمريكي”.

Obama: Here is a 78-year-old billionaire who has not stopped whining about his problems since he rode down his golden escalator nine years ago. There's the childish nicknames, the crazy conspiracy theories, this weird obsession with crowd sizes pic.twitter.com/WGwNOFinHK

— Acyn (@Acyn) August 21, 2024