لقطات تنشر لأول مرة لعملية اغتيال جندي إسرائيلي في الأغوار برصاص “القسام” (فيديو)

نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، مشاهد من عملية الأغوار التي أدت لمقتل جندي إسرائيلي.

مقطع “الفيديو”، الذي نشرته القسام، الأربعاء، يشرح تفاصيل العملية وكيف أنها “نفذت بطريقة دقيقة من مسافة قريبة جدًا”.

وتتضمن اللقطات رسمًا يوضح موقع الكمين ومسار السيارة المستخدمة في العملية، مع تركيز خاص على نقطة إطلاق النار.

وتُظهر اللقطات أيضًا الطريق الرئيس قرب مستوطنة “ميحولا”، ومركبة الجندي المستهدفة.

ويبرز “الفيديو” كذلك لحظة إطلاق النار من داخل السيارة المستخدمة في العملية، حيث يسمع صوت الرصاص بوضوح، وكذلك مشاهد هروب السيارة من الموقع بعد التنفيذ.

وفي 12 أغسطس/آب الجاري، تبنّت كتائب القسام عملية إطلاق نار استهدفت مركبة جندي إسرائيلي قرب مستوطنة “ميحولا” بالأغوار الشمالية في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الكتائب في بيان “تمكن مجاهدو القسام في ضفة العياش من تنفيذ عملية إطلاق نار من المسافة صفر؛ استهدفت مركبة الجندي الصهيوني يوناتان دويتش (23 عامًا) قرب مغتصبة ميحولا بالأغوار الشمالية، وأردوه قتيلًا على الفور”.