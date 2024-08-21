محمد فؤاد.. الفنان المصري يتصدر المنصات بعد اشتباك بالأيدي مع طبيب في مستشفى (فيديو)

تصدَّر وسم “محمد فؤاد” على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، في أعقاب انتشار فيديوهات لمشادة واشتباكات بالأيدي داخل مستشفى في مصر.

ووُجهت اتهامات إلى الفنان الشهير ومرافقين له بالاعتداء على الطواقم الطبية بمستشفى عين شمس التخصصي بالعاصمة القاهرة، صباح أمس الثلاثاء، أثناء ممارسة عملهم، وسط إدانات للواقعة.

وظهر فؤاد في مقاطع فيديو متداولة على المنصات الرقمية منفعلًا على الطبيب، إذ اتهمه بالتقصير والتعنت تجاه حالة شقيقه الصحية، قبل أن يشن هجومًا حادًّا عليه.

وقال الفنان المصري “أخويا جاي بجلطة والدكتور مش عايز يعمل حاجة وبيشتمنا، قليل الأدب، محمد فؤاد أمامه وبيشتمه، لازم أعرف مين ده وتبع مين”.

وأصدرت جامعة عين شمس بيانًا أدانت خلاله الاعتداءات على الطواقم الطبية، مؤكدة إحالة الواقعة إلى النيابة العامة.

وأوضحت، في البيان المنشور عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك، أن “الفنان محمد فؤاد برفقة عدد من الأشخاص قاموا بتهديد الطبيب مصطفى أيمن، والتطاول عليه بالسب والقذف بألفاظ نابية، والاعتداء على أفراد الأمن والتمريض الموجودين في الطوارئ”.

وأكدت الجامعة توثيق الواقعة بالكامل عبر كاميرات المراقبة، مشيرة إلى أن خدماتها الطبية والعلاجية متاحة لكل المواطنين على مدار الساعة، وفق البيان.

وعبّرت نقابة الأطباء عن رفضها الاعتداء على الطواقم الطبية أثناء ممارسة عملهم، بينما أشارت في تصريحات صحفية إلى أنها تدعم الطبيب المعتدى عليه في الحصول على حقوقه القانونية كاملة لمنع تكرار هذه الوقائع.

من جانبه، قال المتحدث باسم نقابة الموسيقيين محمد عبد الله إن النقابة “لا تتدخل في أمور الفنان الشخصية، ونحن لسنا على علم بتفاصيل الواقعة وأسبابها”.

وأثارت الواقعة جدلًا وانقسامًا بين رواد منصات التواصل الاجتماعي، بين من اتهم الطبيب بـ”التقاعس في عمله”، وآخرين شنوا هجومًا لاذعًا على تصرفات الفنان التي عدّوها “همجية”، بينما طالب فريق ثالث بالتريث حتى انتهاء التحقيقات.

ورأى المدون محمد شحاتة أن هذه التصرفات ستزيد من هجرة الأطباء المصريين إلى الخارج، بينما علّق الطبيب أحمد هشام على الواقعة بالقول “محمد فؤاد دخل عين شمس التخصصي، ورفع صوته واتخانق وشتم وضرب وكسر الأجهزة، وصور فيديو، وفي الآخر يقولك الدكتور ده خطر على المرضى!”.

وقالت المدونة أسماء حبشي في تدوينة عبر فيسبوك “لو انتوا مش عارفين دكاترة الطوارئ في المستشفيات بيتعاملوا إزاي يبقى بلاش تظلموا محمد فؤاد”، بينما بررت مروة صبري قائلة “الراجل داخل مستشفى في حالة هيستيرية بسبب خوفه على أخوه، ومهما حصل منه المفروض إن الدكتور يتحمل حالته”.

وطالبت الطبيبة وفاء حسن بتأديب المتطاولين، وعلقت عبر حسابها بفيسبوك “المستشفى بتبذل جهد كبير ونضافة، وأدب، وخدمات فندقية، وآخر جدعنة وذوق، قلة الاحترام دي الناس تتعامل بيها في أي مكان غير الأماكن اللى بالفعل بتقدم خدمات ممتازة؛ وده حتى مش مبرر للنرجسية اللي قالبه دماغنا دي”.

أما المدونة نهى رفعت فكتبت “إحنا في الفيديو منعرفش كواليس الواقعة، لأن الكاميرا بتتفتح عند لحظة معيَّنة ويبدأ التصوير وينتشر الفيديو، وهو حقيقي فيه بعض الدكاترة بيكونوا مستفزين، لكن في نفس الوقت غير مقبول التطاول والتعدي بالضرب والتصوير اللي بيحصل عليهم في الطوارئ والمستشفيات”.