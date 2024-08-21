نجت من حربين عالميتين وجائحتين.. وفاة “الجدة الخارقة” أكبر سكان العالم سنا

توفيت ماريا برانياس، أكبر سكان العالم سنا وفقا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية، عن عمر 117 عاما، حسب ما ذكرت أسرتها عبر منصة إكس، الثلاثاء.

ونقلت صحيفة الغارديان عن أسرتها قولها إنها “ماتت كما تمنت، خلال نومها، بسلام وبدون ألم. سوف نتذكرها دوما لنصائحها وعطفها”.

وتوفيت برانياس في دار رعاية في بلدة “أولوت” الواقعة في أقليم كتالونيا، على مسافة نحو 100 كيلومتر شمال شرق مدينة برشلونة الإسبانية.

وتُعرف برانياس، المولودة في الولايات المتحدة في الرابع من مارس/آذار 1907، في شتى أنحاء إسبانيا بلقب “الجدة الخارقة”.

نجت من حربين عالميتين وجائحتين

ونجت برانياس من الحربين العالميتين، وعاصرت الحرب الأهلية الإسبانية من 1936 إلى 1939.

كما نجت من جائحتين، جائحة الإنفلونزا الإسبانية التي تفشت بين 1918 و1920، وجائحة فيروس كورونا في 2020.

وحسب موسوعة غينيس، أصيبت برانياس بعدوى كوفيد-19 في 2020 لكنها تعافت تماما في غضون أيام قليلة “لتصبح أكبر شخص في العالم بين الناجين من كوفيد-19”.

وعملت في السنوات الأخيرة من حياتها مع باحثين من جامعة برشلونة، كانوا يُجرون دراسة علمية عن طول العمر.

ووصفت برانياس الدراسة التي شاركت فيها بأنها “آخر إسهام لي للمجتمع”.