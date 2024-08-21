“يا نصر يا شهادة”.. امرأتان من غزة توجهان رسالة صمود وتحد (فيديو)

تداولت شبكات التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو لامرأتين فلسطينيتين توجهان رسالة تحد إلى حكومة الاحتلال الإسرائيلي وداعميها وتؤكدان الثبات في شمال قطاع غزة.

وحسب نص الفيديو تقول الامرأتان:” يقتلونا في دارنا.. احنا صامدين.. وصلها لنتنياهو ولبلينكن.. نندفن هنا في غزة أحسنلنا ما ننزح عالجنوب.. العمر كله بنصبر ترامب الي بيقول بدنا نوسع إسرائيل.. بدناش نرد عليه.. يا نصر يا شهادة.”

يأتي هذا في الوقت الذي دخل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه 320، وارتفعت حصيلة العدوان إلى 40223 شهيداً و92981 جريحاً منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفق بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة.

وارتكبت قوات الاحتلال الاسرائيلي 4 مجازر ضد العائلات في القطاع وصل منها للمستشفيات 50 شهيدا و 124 مصابًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لم تستطع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.