إيلون ماسك يثير الجدل باستطلاع جديد حول الرئيس القادم.. هذه هي النتائج

أشعل إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، نقاشات على وسائل التواصل الاجتماعي بإطلاقه استطلاعًا غير رسمي على منصته “إكس” (تويتر سابقًا) حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وطلب ماسك من متابعيه الاختيار بين الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس كامالا هاريس للانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة.

كتب ماسك في منشوره: “بما أن الكثير من الناس سألوا، إليكم هذا الاستطلاع غير العلمي للغاية… من ستنتخبون؟”. وقد جذب هذا الاستفسار غير الرسمي اهتمامًا كبيرًا، مما يعكس الطبيعة الجدلية للانتخابات المقبلة.

يأتي هذا الاستطلاع في ظل تقارير تشير إلى سباق انتخابي تنافسي شديد بين المرشحين.

وعلى الرغم من تقدم هاريس في الولايات المتأرجحة الرئيسية واكتسابها تأييدًا بين الناخبين الشباب، أظهر متابعو ماسك تفضيلًا واضحًا لترامب.

ومن بين أكثر من 5.8 ملايين صوت مشارك، حصل ترامب على 73.2% من الأصوات، وحصلت هاريس على 26.8%.

Since a lot of people have asked, here goes a super unscientific poll …

Who will you vote for?

— Elon Musk (@elonmusk) August 20, 2024