أم فلسطينية تدون اللحظات الأخيرة مع نجلها قبل استشهاده

دونت سيدة فلسطينية اللحظات الأخيرة قبل استشهاد نجلها في العدوان الإسرائيلي على غزة، في منشور حظي بتفاعل واسع من قبل مدونين.

وكتبت أستاذة علم النفس التربوي في جامعة غزة، شيماء أبو شعبان، أمس الأربعاء منشورا عبر حسابها في “فيسبوك”، استذكرت فيه اللحظات الأخيرة التي جمعتها بنجلها عماد، قبل قصف منزلهم ما أدى إلى استشهاده مع باقي أبنائها.

وقالت شيماء أبو شعبان “قبلة اعتذار ووداع، قبل القصف بلحظات والله لحظات بس تشاكلو ابني عماد وعز زي أي شباب بعمرهم، تضايقت من سلوكهم وعاتبت عماد بالقول أنت الكبير معقول يعني تشاكل أخوك.. كبر عقلك وطنشه”.

وأضافت شيماء أبو شعبان “دخل بالغرفة وبقيت مع أختي أتحدث معها، فجأة لقيت ابني عماد جاي ومسك إيدي وقبلها وحطها على جبينه ويقول لي سامحيني يا ماما.. إوعي تكوني زعلتي مني.. ارضي عني. وقتها أختي انصدمت إنو جاي يقبل إيدي ويطلب السماح فورا وقلي ارضي عليا يا أمي”.

وتابعت “ابتسمت وحكيت له يا حبيبي يا عماد، آخر جملة سمعها مني (الله يرضى عليك يا عماد.. من قلبي يرضى عليك.. حبيبي يا ماما)، ابتسم ودخل الغرفة وانقصفنا واستشهد”.