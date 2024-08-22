الحوثيون يعلنون عن استهداف سفينتين في البحر الأحمر وخليج عدن (فيديو)

أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، الخميس، عن تنفيذ جماعة “أنصار الله” عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر وخليج عدن، باستخدام الزوارق الحربية والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.

وصرّح سريع في “فيديو” نشره على منصة “إكس” أن العملية الأولى استهدفت سفينة “سونيون”، التابعة لشركة تتعامل مع إسرائيل، “وقد انتهكت قرار الحظر”.

وأفاد أن الإصابة كانت دقيقة ومباشرة أثناء إبحار السفينة في البحر الأحمر، مما جعلها معرضة للغرق.

أما العملية الثانية، فقد استهدفت سفينة “إس دبليو نورث ويند”، التي تتعامل أيضًا مع “العدو الإسرائيلي”، بحسب وصفه، وقال إنها “انتهكت قرار الحظر”.

وأوضح سريع أن إصابة السفينة كانت دقيقة ومباشرة، أثناء إبحارها في خليج عدن والبحر الأحمر.

وأكد المتحدث العسكري أن العمليات ستستمر حتى يتوقف العدوان على قطاع غزة، ويرفع الحصار عنه.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، في أول تعليق لها إنه “من المرجح أن يتسرب النفط من سفينة هاجمها الحوثيون في البحر الأحمر وهذا سيؤدي لكارثة بيئية”.

و”تضامنًا مع غزة” في مواجهة الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني، استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.