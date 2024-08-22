تحذير من انهيار “الأمن القومي” وبن غفير يصطدم مع نتنياهو.. أهم العناوين في الإعلام الإسرائيلي

شهدت الساحة الإسرائيلية تطورات خلال الأيام الأخيرة، حيث تصاعدت التوترات داخل الحكومة وبين الأجهزة الأمنية المختلفة، وتصادم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول حقوق صلاة اليهود في المسجد الأقصى.

في الوقت نفسه، نفّذت القوات الإسرائيلية سلسلة من الهجمات على مواقع تابعة لـ”حزب الله” في جنوب لبنان، بينما حذر رئيس “الشاباك” من تفاقم الوضع الأمني بسبب تزايد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة.

هذه الأحداث جاءت في ظل حالة من الغموض حول تفاصيل الصفقة التي تجرى مناقشتها في القاهرة بين مختلف الأطراف.

وفيما يلي أبرز ما تناوله الإعلام الإسرائيلي يوم الخميس:

معاريف: بن غفير يرفض حكومة تمنع صلاة اليهود في الأقصى

في اجتماع حكومي حاد، تصادم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث أكد بن غفير أنه لن يكون جزءًا من حكومة تمنع صلاة اليهود في المسجد الأقصى.

من جانبه، شدد نتنياهو على أن “الوضع القائم” في الأقصى لن يتغير.

رئيس “الشاباك” يحذر من انهيار الأمن القومي

حذر رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي “الشاباك” من انهيار الأمن القومي جراء تصاعد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن هذه الهجمات قد تؤدي إلى زيادة إراقة الدماء وانفجار الأوضاع.

جاء ذلك في رسالة بعثها رئيس “الشاباك” إلى نتنياهو، وفق قناة “12” الإسرائيلية الخاصة.

رئيس “الشاباك”، حذر من أن “ارتفاع نسبة الجرائم التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية، سيؤدي إلى انفجار الأوضاع وزيادة إراقة الدماء بين الطرفين، وبالتالي انهيار الأمن القومي في إسرائيل”.

لابيد: الحكومة الإسرائيلية يجب أن تتخذ إجراءات عاجلة

ودعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إلى عزل بن غفير ومجموعته من المتطرفين من أي مركز قرار، محذرًا من كارثة مقبلة إذا لم تُتخذ إجراءات فورية.

بن غفير يطالب بإقالة رئيس “الشاباك”

غادر بن غفير جلسة مجلس الوزراء، وطالب بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي “الشاباك” رونين بار، بعد أن كشفت قناة 12 الإسرائيلية عن رسالة تحذيرية أرسلها بار إلى نتنياهو بشأن تزايد الجريمة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

القناة 13: الجندي قُتل في رفح بصاروخ مضاد للدبابات

أعلنت قناة 13 الإسرائيلية عن مقتل الجندي أوري أشكنازي من لواء المدرعات بعد استهداف دبابته بصاروخ مضاد للدبابات في منطقة تل السلطان برفح.

סמל אורי אשכנזי נחמיה, לוחם שריון בן 19 מאשקלון, נפל בקרב בדרום הרצועה. יהי זכרו ברוך pic.twitter.com/W1S7KBlvE3 — גלצ (@GLZRadio) August 22, 2024

غموض حول تفاصيل الصفقة في القاهرة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن وزراء المجلس السياسي-الأمني لا يعرفون تفاصيل الصفقة التي تجرى مناقشتها حاليًا في القاهرة، مشيرين إلى مخاوف من تسريب المعلومات.

القناة 13: تخوفات من رد “حزب الله” إذا فشلت المفاوضات

حذرت القناة 13 من أن انهيار المفاوضات قد يدفع “حزب الله” لشن هجوم واسع النطاق على شمال إسرائيل، وربما حتى وسط البلاد.

اعتقالات ومصادرة الأسلحة في الضفة الغربية

خلال الأسبوع الماضي، اعتقلت القوات الإسرائيلية أكثر من 40 “مطلوبًا”، وصادرت أسلحة وأموالًا ممن أسمتهم بـ”الإرهابيين”، مشيرة إلى أن العمليات ستستمر لتحقيق أمان أكبر.

مطالب بصفقة تبادل أسرى

اعتبرت هيئة أهالي الأسرى الإسرائيليين في غزة أن استعادة جثامين 6 جنود ليست انتصارًا، بل فشلًا لقيادة الدولة، داعية إلى صفقة تبادل أسرى لاستعادة المحتجزين.

اللواء المتقاعد إسحاق بريك يحذر من انهيار إسرائيل إذا استمرت الحرب

حذر اللواء المتقاعد إسحاق بريك من أن إسرائيل قد تنهار خلال عام إذا استمرت حرب الاستنزاف مع “حماس” و”حزب الله”، مشيرًا إلى أن تصريحات وزير الدفاع يوآف غالانت حول السيطرة على غزة لا أساس لها من الصحة.