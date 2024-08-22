العثور على جثة الملياردير البريطاني مايك لينش

انتشل غواصون إيطاليون جثة مايك لينش، الملياردير البريطاني المعروف في مجال التكنولوجيا، الخميس، من “يخته” الذي غرق قبالة ساحل صقلية الاثنين الماضي، ويرقد الآن على عمق 50 مترًا في قاع البحر.

وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” الخميس نقلًا عن مسؤولين أنه تم أيضًا انتشال جثة جوناثان بلومر، رئيس مؤسسة “مورجان ستانلي” وزوجته جودي، وكريستوفر مورفيلو، المحامي الذي ترافع عن لينش في قضية احتيال في الولايات المتحدة، وزوجته ندى.

وأضافت الصحيفة أن البحث لا يزال جاريًا عن هانا، ابنة لينش البالغة 18 عامًا.

وارتفع بذلك عدد الوفيات إلى 6 بعدما عُثر على جثة رجل، يعتقد بأنه الطاهي الذي كان على متن “اليخت”، بعيد غرق المركب إثر عاصفة قبل فجر الاثنين.

ضيوف الملياردير البريطاني

وكان “اليخت” الفاخر، البالغ طوله 56 مترًا الذي يرفع العلم البريطاني، راسيًا على بعد حوالي 700 متر قرب باليرمو في شمال إيطاليا عندما ضربته زوبعة مائية ليغرق في غضون دقائق.

وتمكن خفر السواحل الإيطالي من إنقاذ 15 شخصًا بينهم زوجة لينش، لكن رجل الأعمال وابنته كانا من بين 6 أشخاص اعتبروا في عداد المفقودين.

وكان الأشخاص على متن “اليخت” ضيوف لينش الذي كان يحتفل بتبرئته قبل فترة قصيرة في قضية احتيال ضخمة في الولايات المتحدة.

ولينش رجل أعمال ومستثمر معروف في مجال التكنولوجيا يبلغ من العمر 59 عامًا، ويُسمى أحيانًا بيل غيتس البريطاني نظرًا لقيامه بتأسيس إحدى أكبر الشركات البريطانية في هذا المجال، وهي شركة “أوتونومي”.

سلسلة من الأخطاء

ولم يتضح بعد سبب غرق “اليخت”، وأفاد رئيس الشركة التي بنت المركب، الخميس، بأنه كان من الممكن تجنّب وقوع الكارثة.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن جيوفاني كوستانتينو رئيس “مجموعة إيتاليان سي”، التي تضم شركة “بيريني نافي” التي بنت “اليخت”، ويحمل اسم “بايزيان”، قال إن “كل ما تم القيام به يكشف عن سلسلة طويلة جدًا من الأخطاء”.

وذكرت صحيفة “كوريير ديلا سيرا” الإيطالية أن الأرصاد الجوية توقعت أن يكون الطقس سيّئًا وكان يتعيّن على الركاب جميعهم أن يتجمّعوا عند نقطة مقررة سلفًا مع إغلاق الأبواب والفتحات كلها.

كما نقلت “فاينانشيال تايمز” عن كوسنتينو أن “اليخت” كان “آمنًا تمامًا”، ولكن بيانات مجموعة “إيتاليان سي” توضح أن الأمر استغرق 16 دقيقة ليغرق “اليخت” بالكامل.

ومن غير المعروف السبب في عدم قيام طاقم المركب، الذي نجا بالكامل، بإطلاق إشارات إغاثة عندما بدأ في الغرق.

وبنت شركة “بيريني نافي” الإيطالية “يخت” “بايزيان” عام 2008، ويبلغ ارتفاع صاريه 75 مترًا، وهو أعلى صار شراعي مصنوع من الألومنيوم في العالم، وفق موقع “تشارتر وورلد”.

نظريات “مؤامرة”

وكانت محكمة في سان فرانسيسكو برّأت لينش مطلع يونيو/حزيران الماضي بعدما اتُّهم بعملية احتيال بقيمة 11 مليار دولار مرتبطة ببيع شركته للبرمجيات “أوتونومي” إلى شركة “هيوليت-باكارد” (إتش بي) الأمريكية العملاقة.

واتهمت شركة “هيوليت-باكارد” لينش بالتلاعب في حسابات شركته، لإظهار أرباح وهمية، وذلك بهدف بيعها بسعر أكبر كثيرًا من قيمتها الحقيقية.

وقتل المتّهم الآخر في القضية، ستيفن تشامبرلين، نائب المدير المالي السابق لـ”أوتونومي”، بعدما صدمته سيارة في مدينة كامبردج في إنجلترا.

وتأكد موت تشامبرلين في اليوم نفسه لغرق “اليخت” الذي كان على متنه لينش، ما أشعل نظريات المؤامرة على مواقع التواصل حول أسباب غرق “اليخت” ودوافعه.