الموقف من محور فيلادلفيا و”إعدام” بلينكن للصفقة.. أبرز ما جاء في الإعلام الإسرائيلي

تناولت وسائل الإعلام الإسرائيلية بشكل مكثف، الأربعاء، تطورات الحرب في قطاع غزة وموقف الحكومة الإسرائيلية من محور فيلادلفيا، وكذلك تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التي أدت إلى توتر في المفاوضات مع حركة “حماس”.

وتطرقت القنوات الإسرائيلية والمواقع الإخبارية إلى جوانب عدة تتعلق بمواقف إسرائيل من المفاوضات، والضغوط الأمريكية، والتصريحات المتبادلة بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وبلينكن، بالإضافة إلى التحركات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة.

كما سلطت الضوء على تصريحات السفير السابق ديفيد فريدمان بشأن الأراضي الفلسطينية، واستقالة رئيس شعبة الاستخبارات الإسرائيلية هارون حليفا.

الجزيرة مباشر تستعرض أبرز ما جاء في الإعلام الإسرائيلي، الأربعاء، بشأن هذه المستجدات:

خيبة أمل فريق التفاوض الإسرائيلي

صحيفة “يديعوت أحرونوت” نقلت عن مصادر مطلعة أن فريق التفاوض الإسرائيلي شعر بالانزعاج والإحباط الشديد من تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وأوضحت الصحيفة أن بلينكن أبدى تفاؤلًا بخصوص المفاوضات لأسباب داخلية في الولايات المتحدة، وأدى ذلك إلى فهم خطأ أن واشنطن تدعم بقاء إسرائيل في محور فيلادلفيا، وهو ما ترفضه مصر و”حماس”.

واعتبرت الصحيفة أن بلينكن اصطف إلى جانب نتنياهو، وأصدر حكمًا بالإعدام على الصفقة.

اتهامات لبلينكن بإفساد المفاوضات

اتهمت مصادر إسرائيلية مطلعة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بإفساد مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قائلة إنه أطلق عليها “حكم الإعدام”.

وفقًا لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، وصفت المصادر تصريحات بلينكن التي أشارت إلى قبول نتنياهو للمقترح الأمريكي بأنها خطأ خطير للغاية، أدى إلى سوء فهم أن الكرة الآن في ملعب “حماس”.

وأشارت المصادر إلى أن تصرف بلينكن كان مدفوعًا باعتبارات سياسية أمريكية داخلية، متهمة إياه بتخريب المفاوضات بشكل خطير ودون فهم للوضع، وأكدت أنه لن يكون هناك اتفاق أو قمة إذا استمر الإصرار الإسرائيلي على نشر قوات على طول محور فيلادلفيا.

“لا جدوى من عقد اجتماع في القاهرة”

نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن مسؤول عربي من دولة وسيطة، أن تصريحات بلينكن بدعم نتنياهو للمقترح الأمريكي كانت مثيرة للحيرة، ووضعت “حماس” بشكل غير دقيق كمعرقل للصفقة.

وأكد المسؤول أنه لا جدوى من عقد اجتماع في القاهرة ما لم تضغط واشنطن على نتنياهو.

أهداف حرب نتنياهو

اعتبر رئيس تحرير صحيفة “هآرتس” ألوف بن، أن الهدف الرئيس لنتنياهو من الحرب هو احتلال قطاع غزة، وليس إعادة الأسرى الإسرائيليين.

وأوضح المحلل أن نتنياهو يهدف إلى السيطرة الأمنية على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن السيطرة على محور فيلادلفيا وممر نتساريم ستسمح لإسرائيل بتطويق الحدود البرية للقطاع وعزله عن مصر، وفصل شمال غزة عن جنوبها.

موقف نتنياهو من محور فيلادلفيا

نفت مصادر من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صحة التقارير التي أفادت بقبوله الانسحاب من محور فيلادلفيا.

وأكدت المصادر لصحيفة “يديعوت أحرونوت” أن إسرائيل مصرة على تحقيق أهداف الحرب، من ضمنها إغلاق الحدود الجنوبية لقطاع غزة، لضمان عدم تشكيلها تهديدًا أمنيًا.

اتصال بايدن بنتنياهو

نقل موقع “واللا” أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم إجراء اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الليلة، في محاولة لإقناعه بتغيير موقفه بشأن محور فيلادلفيا.

رئيس شعبة الاستخبارات الإسرائيلية

رئيس شعبة الاستخبارات الإسرائيلية المستقيل، هارون حليفا، أقر بعدم قيام الاستخبارات بواجبها الرئيس في 7 أكتوبر/تشرين الأول (طوفان الأقصى)، وهو التحذير من الحرب، وقال إنه يتحمل شخصيًا فشل الاستخبارات العسكرية.

وأشار إلى أن احتمال توسع الحرب لا يزال قائمًا، وطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية للتحقيق في الأسباب التي أدت إلى الحرب وأحداث 7 أكتوبر.

تحركات الجيش الإسرائيلي

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي بدأ نقل قوات من غزة إلى الشمال، مشيرًا إلى أنه يولي أهمية أكبر لجبهة لبنان.

وأشارت القناة إلى أن مسؤولين حكوميين حاولوا السيطرة على تجمع عائلات الأسرى، وحتى تهديد العائلات بحرمانها من مخصصات الدعم لنشاطاتهم.

تصريحات السفير السابق ديفيد فريدمان

قناة 14 نقلت عن السفير السابق للولايات المتحدة في إسرائيل، ديفيد فريدمان، قوله إن منح أراضي الضفة الغربية للسلطة الفلسطينية هو بمثابة القضاء على الموروث اليهودي.

ودعا فريدمان الدول الغربية كافة إلى نقل سفاراتها إلى القدس، وأشارت القناة إلى أن هذه التصريحات تعني دعمه لضم الأراضي الفلسطينية.