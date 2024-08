بعد محاولة اغتياله.. ترامب يخاطب جمهوره من وراء حاجز مقاوم للرصاص (شاهد)

ألقى الرئيس الأمريكي السابق مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب، أول خطاب انتخابي له في الهواء الطلق بعد محاولة اغتياله التي وقعت في 13 يوليو/ تموز الفائت، من خلف زجاج مقاوم للرصاص، في ولاية نورث كارولينا.

وانتقد ترامب في خطابه، أمس الأربعاء، سياسات منافسته مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة كامالا هاريس المتعلقة بالهجرة.

وقال “تريد هاريس فتح الحدود، إذا أصبحت رئيسة، سيأتي ما بين 60 إلى 70 مليون شخص في غضون 4 سنوات، ليس فقط من أمريكا الجنوبية، بل من جميع أنحاء العالم”.

ومن خلف الزجاج المقاوم للرصاص، اتّهم الملياردير الجمهوري نائبة الرئيس الديمقراطية بأنها “أكثر شخص يساري متطرف” يدخل السباق الرئاسي، محذّراً من أنّ ملايين الوظائف سوف “تختفي فجأة” إذا ما فازت في الانتخابات.

وحذّر قطب العقارات من أنّه “إذا فازت الرفيقة كامالا في نوفمبر/ تشرين الثاني، فمن شبه المؤكد أننا سنشهد حربا عالمية ثالثة”.

وأقيم التجمّع الانتخابي في متحف الطيران بكارولاينا الشمالية، وسط إجراءات أمنية مشدّدة، من بينها استخدام الزجاج المقاوم للرصاص في محيط المنصة التي اعتلاها المرشح الجمهوري.

