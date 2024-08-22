لبنان يكشف عن عدد الشهداء جراء الاعتداءات الإسرائيلية منذ 8 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 564 شهيدًا و1848 جريحًا، مع نزوح أكثر من 110 آلاف شخص.

جاء ذلك في التقرير “التراكمي للطوارئ الصحية متابعة للعدوان الإسرائيلي على لبنان”، الذي نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني حول الفترة بين 8 أكتوبر الماضي و20 أغسطس/آب الجاري.

وأشارت الوزارة في تقريرها إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية تسببت في “2412 ضحية بين قتيل وجريح، بينهم 564 وفاة، و93% منهم لبنانيون”.

وأضافت أن “عدد النازحين بلغ 110 آلاف و99 شخصًا”.

وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضي لبنانية في الجنوب وهضبة الجولان السورية فضلًا عن الأراضي الفلسطينية.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل الفصائل اللبنانية والفلسطينية، أبرزها “حزب الله“، مع الجيش الإسرائيلي القصف اليومي عبر “الخط الأزرق”، ما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى، معظمهم من الجانب اللبناني.

وتربط الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل للحرب التي تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، التي خلّفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى ما يزيد على 10 آلاف مفقود.