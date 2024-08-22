“مجزرة أطفال”.. استشهاد رضيع حرقًا جراء غارة إسرائيلية على منزل بشمال غزة (فيديو)

استهدف جيش الاحتلال، في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، منزل عائلة حمودة في منطقة بيت لاهيا بشمال قطاع غزة؛ مما أدى إلى استشهاد 11 شخصًا، بينهم طفل رضيع استشهد حرقًا نتيجة القصف.

وحمل أحد رجال الدفاع المدني طفلا انتشله للتو من تحت ركام الأنقاض جراء القصف قائلا “هذه مجزرة بحق الأطفال، هذا هو بنك أهداف الاحتلال.. الأطفال تحولوا أشلاء.. حسبي الله ونعم الوكيل”.

ووصف مسنّ فلسطيني هول ما رأى، من فوق ركام المنزل المنهار، قائلا “هذا موت، هذا خراب ديار، هذا عذاب للبشرية، عذاب للفلسطينيين من دون سبب”.

وتحدث شاهد عيان، للجزيرة مباشر، قائلا “كنا نايمين فجأة سمعنا صوت ضربتين، جرينا لقينا الوضع زي ما أنت شايف، جثث وأشلاء كلهم أطفال، مجزرة أطفال، حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وقال جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في بيان “تمكنت طواقمنا والطواقم الطبية من انتشال عدد من الشهداء عبارة عن جثامين متفحمة، وإخماد حريق كبير جراء استهداف منزل لعائلة حمودة”.

ويقبع تحت أنقاض غزة أكثر من 10 آلاف مفقود جراء حرب تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023؛ مما خلّف أيضا أكثر من 133 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.