“من يطعم أختي؟”.. نجمة (صراع العروش) تقرأ قصة طفل غزّي أسير سابق لدى الاحتلال (فيديو)

قرأت النجمة الهولندية وإحدى بطلات مسلسل “صراع العروش” الشهير، كاريس فان هوتن، قصة طفل فلسطيني اعتقله الاحتلال وأفرج عنه بعد أن أصيب برصاص جندي إسرائيلي في غزة، ضمن مبادرة “هولنديون من أجل فلسطين”، التي تهتم بنقل الأصوات المحاصرة في القطاع.

وبدأت كاريس بسرد تفاصيل إصابة الطفل “نمر النمر” صاحب الـ 12 عاما، الذي أصيب برصاص جيش الاحتلال، وهو يتساءل في رسالته عن الذنب الذي اقترفه ليعيش هذا الألم، قائلة على لسانه “أنظر دومًا إلى أثر جرحي، ففي هذه السن أعيش مع قدم بأوتار ومفاصل مدمرة، ولا أعرف ما علي فعله”.

وتابعت “تعودت أن توقظني أختي الصغيرة كل صباح لتناول الطعام بعد أن تنادي أبي ليجلبه لنا، وفي النهاية تعود بقطعة خبز وحبة طماطم ثم تعانقني، لكن بعد أن أصبت أسرني الاحتلال، وحينما كنت في المعتقل كنت دومًا أتساءل عما إذا كانت تناولت طعامها وما هو؟ ومن جلبه لها؟”.

وكان الاحتلال قد أفرج عن الطفل في إبريل/نيسان الماضي بعد اعتقاله والتنكيل به، ثم أجلي لاحقا من غزة للعلاج في الخارج لغياب الرعاية الطبية المناسبة بعد إصابته، بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ بداية العدوان.