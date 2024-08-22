هجوم أوكراني يُغرق سفينة روسية محملة بالوقود في ميناء قوقاز (فيديو)

غرقت عبّارة تجارية تنقل خزانات محمّلة بالوقود الخميس في ميناء قوقاز في جنوب غرب روسيا، عقب هجوم جوي أوكراني، وفقًا لما أفادت به السلطات الإقليمية.

وأكدت السلطات المحلية في منطقة كراسنودار أن العبّارة غرقت في مياه الميناء دون وقوع حرائق، محملة “نظام كييف” المسؤولية عن الهجوم.

وأفادت السلطات أن فرق الطوارئ قد توجهت فور تلقي البلاغات إلى المنطقة المستهدفة.

وأظهرت صور تم تداولها على وسائل التواصل اندلاع حريق وتصاعد الدخان بعد الهجوم الأوكراني على الميناء.

Ukraine strikes a russian cargo ferry in #PortKavkaz in Krasnodar region. There were approximately 50 cisterns with fuel on the ferry. As a result of the strike, the ferry was set on fire and sank. Port Kavkaz is Russia's 2nd largest commercial port in Black/Azov sea region… pic.twitter.com/tn6GMGHXvi — Olga Klymenko (@OlgaK2013) August 22, 2024

ويقع ميناء قوقاز في مضيق كيرتش الذي يفصل روسيا عن شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو عام 2014. وتتعرض شبه جزيرة القرم للهجمات الجوية الأوكرانية منذ بدء الحرب، بما في ذلك الجسر والخط الحديدي الرابط بينها وبين روسيا.

في السياق ذاته، نشرت مستشارة الاتصالات للرئيس الأوكراني، داريا زاريفنا، منشورًا على تلغرام يتضمن صورة لحريق كبير في الميناء، معلقة بكلمة “جميل”.

وبدوره، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قواته إلى تكثيف الهجمات على الأراضي الروسية خلال حديثه في مناسبة للمحاربين القدامى.

ولم يصرّح المسؤولون الروس بنوع السلاح المستخدم في الهجوم على العبّارة، فيما أفادت وكالة أنباء ريا نوفوستي الروسية بأن خمسة أشخاص كانوا على متن السفينة وقت الهجوم، ولم يعرف مصيرهم حتى الآن.

يذكر أن أوكرانيا ضربت عدة سفن روسية في منطقة البحر الأسود منذ بدء الحرب في مطلع عام 2022.

والأحد أعلنت كييف أنها دمرت جسرا استراتيجيا ثانيا في منطقة كورسك الروسية حيث تشن قواتها منذ نحو أسبوعين هجوما غير مسبوق.