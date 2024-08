هجوم أوكراني يُغرق سفينة روسية محملة بالوقود في ميناء قوقاز (فيديو)

غرقت عبّارة تجارية تنقل خزانات محمّلة بالوقود الخميس في ميناء قوقاز في جنوب غرب روسيا، عقب هجوم جوي أوكراني، وفقًا لما أفادت به السلطات الإقليمية.

وأكدت السلطات المحلية في منطقة كراسنودار أن العبّارة غرقت في مياه الميناء دون وقوع حرائق، محملة “نظام كييف” المسؤولية عن الهجوم.

وأفادت السلطات أن فرق الطوارئ قد توجهت فور تلقي البلاغات إلى المنطقة المستهدفة.

وأظهرت صور تم تداولها على وسائل التواصل اندلاع حريق وتصاعد الدخان بعد الهجوم الأوكراني على الميناء.

Ukraine strikes a russian cargo ferry in #PortKavkaz in Krasnodar region. There were approximately 50 cisterns with fuel on the ferry. As a result of the strike, the ferry was set on fire and sank.

Port Kavkaz is Russia's 2nd largest commercial port in Black/Azov sea region… pic.twitter.com/tn6GMGHXvi

— Olga Klymenko (@OlgaK2013) August 22, 2024