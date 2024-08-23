القسام: استهدفنا 4 دبابات ميركافا لجيش الاحتلال والأخير يعلن ارتفاع عدد قتلاه

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، قتل جنود إسرائيليين وإصابة آخرين خلال اشتباكات جنوب حي الزيتون في مدينة غزة.

وقالت الكتائب عبر منصة تلغرام “مجاهدو القسام يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة جنوب حي الزيتون في مدينة عزة، ويوقعون قتلى وجرحى في صفوفهم”. ولفتت إلى رصد هبوط طائرة “يسعور” لإجلاء القتلى والجرحى.

وأضافت “استهدفنا 4 دبابات ميركافا بقذائف (الياسين 105) وقذيفة (تاندوم) قرب مفترق أبو الدقة بحي تل السلطان غربي مدينة رفح”.

الجيش الإسرائيلي يرفع عدد قتلاه

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، مقتل 695 جنديا منذ بدء حربه على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ووفقا للمعطيات التي نشرها جيش الاحتلال على موقعه الإلكتروني، فإن 695 جنديا قتلوا في قطاع غزة، بينهم 332 خلال المعارك البرية التي بدأت في 27 أكتوبر.

ولفتت معطيات الجيش، إلى أن هذه الأرقام تشمل الجنود الذين سُمح بنشر أسمائهم.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن 4357 جنديا أصيبوا منذ بداية الحرب، بينهم 2232 جريحا خلال المعارك البرية في غزة.

واستنادا إلى المعطيات فإن 21 جنديا ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات بـ”حالة خطيرة” و169 بـ”حالة متوسطة” و3 بـ”حالة طفيفة”.

وفي أكثر من مناسبة، قال مسؤولون إسرائيليون إن الجيش يخوض قتالا شرسا مع مقاتلي الفصائل الفلسطينية في غزة، ويدفع “أثمانا باهظة”، كما تعلن كتائب القسام بشكل شبه يومي، مقتل وإصابة جنود إسرائيليين بعمليات نوعية داخل القطاع.