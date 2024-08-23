حزب الله: دمّرنا التجهيزات التجسسية في قاعدة “ميرون” الجوية الإسرائيلية (فيديو)

أعلن (حزب الله) اللبناني، في بيان، أن عناصره استهدفوا، صباح اليوم الجمعة، التجهيزات التجسسية في مقر وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات الجوية في قاعدة “ميرون” الإسرائيلية بالأسلحة المناسبة، ردا على اعتداءات إسرائيل على القرى الجنوبية.

وقال البيان “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية، ‏اليوم الجمعة، التجهيزات التجسسية في مقر وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات ‏الجوية في قاعدة ميرون بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها”.‏

وبدورها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن صواريخ مضادة للدروع أطلقت من لبنان أصابت قاعدة مراقبة جوية في جبل ميرون (الجرمق) قرب الحدود اللبنانية الجنوبية.

“ابقوا في الملاجئ”

من جهتها، قالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية إن 3 صواريخ أطلقت من لبنان على قاعدة في ميرون، وتم اعتراض اثنين منها بينما سقط الثالث في القاعدة.

وقبل ذلك، دوت صفارات الإنذار في عدد من المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية.

وتابعت (هآرتس) أن الجيش الإسرائيلي طلب من سكان مستوطنات (أياليت هشاهر) و(حولتا) و(يسود هامعلا) و(مهانايم) و(مشمار هايردين) و(غادوت الشمالية) البقاء قرب الأماكن المحمية والملاجئ، وتقليل حركتهم في المناطق غير المحمية.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي عقب شن إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة المقاومة الفلسطينية.